Meer draagvlak voor klimaatbeleid? Dan moeten maatregelen transparant en eerlijk zijn: 'Mensen willen zekerheid'

Uit het rapport van het Sociaal en Cultuur Planbureau (SCP) blijkt dat een overgroot deel (82 procent) van de Nederlanders vindt dat de kosten voor het bestrijden van klimaatverandering oneerlijk verdeeld worden tussen burgers en bedrijven. Veel mensen hebben het gevoel dat grote bedrijven onvoldoende bijdragen, terwijl de lasten relatief zwaar bij burgers terechtkomen.

Hoe krijg je weer draagvlak voor het klimaatbeleid?

De meeste Nederlanders vinden het belangrijk dat Nederland blijft bijdragen aan de aanpak van klimaatverandering. Tegelijkertijd is de onvrede over de aandacht voor klimaat ten opzichte van andere maatschappelijke problemen toegenomen en ervaren veel mensen het beleid als onvoldoende rechtvaardig, of te wel niet eerlijk genoeg. Dat gevoel kan leiden tot ondermijning van het draagvlak voor het klimaatbeleid.

Hoogleraar omgevingspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen en lid van de wetenschappelijke klimaatraad Linda Steg legt uit hoe het draagvlak terug te winnen is.

Gevoel van rechtvaardigheid

Er zijn al langer zorgen over wat het gevoel van rechtvaardigheid doet met het draagvlak voor het klimaatbeleid. "We weten uit onderzoek dat het gevoel van rechtvaardigheid een voorspeller is voor het draagvlak van klimaatbeleid", legt hoogleraar Steg uit. "Dit SCP-rapport laat dat ook zien."

Ze doelt op onderzoeken van onder andere de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en de Wetenschappelijke Klimaatraad. "Mensen ervaren rechtvaardigheid als ze denken dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Het draagvlak daalt als mensen het gevoel hebben dat dat principe niet het geval is", legt Steg uit.