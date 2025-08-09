Massatoerisme in Europa zorgt voor protesten en boetes: 'Probleem verdient meer politieke aandacht'

Dat er meer verzet is, lijkt niet gek: nog nooit was de EU zo populair voor toeristen als vorig jaar. Er werden toen een recordaantal van 3 miljard overnachtingen geboekt.

Overtoerisme

Toch hoeft massatoerisme niet per se een probleem te zijn, legt lector sociale impact toerisme Jeroen Klijs van Breda University of Applied Sciences uit. Hij wijst vooral op 'overtoerisme'. "Massatoerisme is gewoon dat er ergens veel mensen komen. Pas bij het oordeel dat het te veel is in bepaalde opzichten, dan ga je richting overtoerisme."

Overtoerisme heeft volgens hem niet alleen met getallen te maken. "Het kan ook zijn dat mensen op andere manieren de nadelige gevolgen van toerisme ervaren. Bijvoorbeeld op de woningmarkt, als er alleen maar een bepaald type banen beschikbaar is of als ze voelen dat de plek waar ze wonen niet meer van hun is."

Demonstraties en rechtszaken

De problemen door dit overtoerisme worden op steeds meer plekken aangekaart. Bijvoorbeeld in Spanje is dit jaar al fel gedemonstreerd door inwoners die voelen dat hun stad wordt overgenomen. Toeristen in Barcelona en op de Canarische eilanden werden natgespoten.

Ook in onze hoofdstad kunnen ze meepraten. Onder andere social mediahypes zorgen in Amsterdam voor veel drukte, zoals bij een populaire frietzaak. Een groep buurtbewoners stapte naar de rechter om iets te doen aan de enorme rij bezoekers die daar dagelijks staat door TikTok.