Het succes van het Marokkaanse elftal geeft de Marokkaanse gemeenschap in Nederland een enorme boost. Al lijkt het feestgevoel de afgelopen weken soms overschaduwd te worden door onrust. Ligt hier te veel de nadruk op? "Moet in perspectief worden gezien."

Het gesprek dat ontstaat over de onrust van afgelopen weken lijkt vaak snel te veranderen in een discussie over cultuur en identiteit, merken ook Nordin Ghouddani en Karim Amghar. Vanavond speelt Marokko tegen Frankrijk in de kwartfinale van het toernooi. Trots en eigenwaarde De spanning voor de wedstrijd is al flink opgelopen, vertelt Nordin Ghouddani. Hij presenteert op YouTube de voetbalshow Mocro Inside, die steeds populairder wordt. De wedstrijd staat voor meer dan alleen voetbal, zegt hij: "Het doet ook wat met je eigenwaarde. Je ziet dat je het als Marokkaan goed doet. Dat jongeren en ouderen gewoon kunnen zeggen: 'Ja, ik ben Marokkaan en ik ben trots.'"

Dit soort successen zijn extra belangrijk. Het wordt door het hele land gevoeld. docent, columnist en tv-maker Karim Amghar

Ook docent, columnist en tv-maker Karim Amghar ziet dat de wedstrijd staat voor meer. Zo ziet hij in de klas: "Wat mijn studenten en veel andere Marokkaanse Nederlanders meemaken, is dat je je hele leven in het nieuws komt vanwege uitdagingen en problemen, vaak veroorzaakt door een kleine groep. Dan zijn dit soort successen extra belangrijk. Het wordt door het hele land gevoeld."

Marokkaanse Nederlanders trots op WK-succes, maar ook bezorgd over negatief beeld door onrust

Feest wordt overschaduwd Helaas was er aan die vreugde de afgelopen dagen een keerzijde. Bij de laatste twee wedstrijden van Marokko liep het in Den Haag en Rotterdam uit op rellen en moest de ME ingrijpen. Het zou gaan om een kleine groep jongens. Beide mannen zien daarmee ook hoe het gesprek over de plekken waar het uit de hand liep, het feest overschaduwt. Zo schetst Amghar: "Nou, laat ik voorop stellen, Marokkanen kunnen goed feesten. We zijn heel goed in dansen, muziek maken, dat soort zaken. Aan de andere kant zijn er ook mensen die dit uiten op een hele vervelende en slechte manier." Dat heeft volgens hem ook te maken met sociaal economische factoren. "Dat kan doorslaan in de opvoeding en dat zie je dan terug op plekken zoals in de Schilderswijk." Verantwoorden Het is jammer dat de ogenschijnlijk kleine groep het gesprek zo domineert, vertelt Ghouddani: "We blazen het wel ontzettend op. Ik bedoel: Marokko haalt de kwartfinale, verslaat Nederland en Canada; het is een fantastisch elftal. Het zou eigenlijk moeten gaan over het succes van het Marokkaans elftal." Wat daar bovenop komt, is dat Marokkaanse Nederlanders zich al snel moeten verantwoorden voor het gedrag van de relschoppers. "Als je het goed doet, dan ben je een Nederlander. En als het even minder gaat, dan ben je opeens die Marokkaan."

'Randvoorwaardelijk Nederlanderschap' Karim Amghar herkent de pijnlijke wending die het gesprek hierover vaak neemt. Hij beschrijft dat als 'randvoorwaardelijk Nederlanderschap'. "Als het goed gaat, dan word je op het schild gehesen en word je gevierd als Nederlander", zegt ook hij. "Maar op het moment dat het niet goed gaat, dan word je ter verantwoording geroepen en ben je die buitenlander. Of je nou hier geboren bent, net als ik, of niet. Dat is een heel pijnlijke constatering." Polarisatie Dat het blijft gaan over etniciteit of cultuur, zijn veel Marokkaanse Nederlanders dan ook zat. "We weten dat het sociaal-economische factoren heeft. En toch wordt het weer gerefereerd naar die etniciteit. Ik bedoel, ik heb vier kinderen en ik kan je garanderen dat er niks in hun DNA zit wat hen een verhoogd risico geeft op busjes in de fik steken."

Hoe we over de ongeregeldheden praten werkt polariserend, zegt Amghar. "We refereren er niet naar als een voetbalprobleem, we refereren er ook niet naar als een mannenprobleem. Terwijl we wel weten dat het alleen maar mannen zijn die aan het rellen zijn. Wij vinden het wel lekker om het toch weer even Marokkaans te maken. Het creëert aandacht en het leidt af van de echte zaak."