'Mannen kregen het ook niet voor elkaar': sportminister Mirjam Sterk wil vrouw als bondscoach
"Kan er een vrouw bondscoach worden? Voor mij niet", zei oud-speler en analist Pierre van Hooijdonk. Onbegrijpelijk, zegt minister Sterk van Sport tegen EenVandaag. "Hij heeft een voorbeeldfunctie en ik verwacht dat hij zich daarvan bewust is."
Pierre van Hooijdonk ziet het niet voor zich: een vrouw als bondscoach. Dat zei de voetbalduider zondagavond in een uitzending van de NOS. Die uitspraken leidden online tot veel ophef en ook minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport keurt de uitspraken van Van Hooijdonk af.
Een andere boeg
"We hebben dit soort discussies nooit gehad toen een mannelijke bondscoach een vrouwelijk team ging leiden. En nu er potentieel een vrouwelijke bondscoach komt, die overigens al twee landen naar het EK en WK heeft geleid, hebben we ineens deze discussie", zegt minister Sterk.
Misschien is het ook een goed idee om het eens over een andere boeg te gooien.minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport
Volgens Sterk zou het juist een goede zet zijn, een vrouw als hoofd van Oranje. "De mannelijke bondscoaches van de afgelopen periode hebben het ook niet voor elkaar gekregen met Oranje, dus misschien is het ook een goed idee om het eens over een andere boeg te gooien."
'Wees je bewust van je voorbeeldfunctie'
Ook begrijpt ze niet dat Van Hooijdonk dit soort uitspraken doet. "Ik vind dat mannelijke sporters een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen in de sport. Ik verbaas me daarom ook over zijn uitspraak, omdat ik van hem verwacht dat hij zich bewust is van zijn rol daarin."
In andere sporten is al wel gebruikelijker dat een vrouw de mannen coacht. Bijvoorbeeld bij hockey: daar is Ageeth Boomgaardt hoofdcoach van de hockeymannen van Oranje-Rood. Ook zij baalt van de discussie die nu leeft. "Ik denk dat het de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn dat een vrouwelijke coach een mannenteam zou kunnen coachen."
Geen discussie in hockeywereld
Was er discussie over haar aanstelling? "Eigenlijk niet. In de hockeywereld zijn er wel meerdere vrouwen die een mannenteam hebben gecoacht. Dat werd hartstikke goed ontvangen. Ik mag werken met een hele fijne groep jongens en het klikt hartstikke goed. Ik hoop eigenlijk dat het de normaalste zaak van de wereld zal zijn voor iedere vrouwelijke coach in een mannenteam."
Is het nog anders, het coachen van mannen of vrouwen? Dat wel, zegt Boomgaardt. "De dynamiek en communicatie zijn wel anders. Naar de mannen kan je wat directer zijn, zij vragen ook vaker om directe feedback. Bij vrouwen moet je toch wat meer context geven en wat meer uitleg geven. Ook blijft bij vrouwen de onderlinge verbinding belangrijk en bij mannen gaat het wat minder om de persoon."
'Wen er maar aan!'
De discussie zegt volgens minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport ook veel over de positie van vrouwen in de voetbalwereld- en breder in de sportwereld. Onlangs werd er bij Union Berlin voor het eerst in de Europese competitie een vrouw aangenomen als trainer van een mannenteam. Dat was groot nieuws: juist omdat het zo'n uitzondering was.
"Als we kijken naar leidinggevende posities, coaches, bestuurders, dan zien we gewoon echt dat vrouwen daarin dik achterblijven." Dat geldt ook voor salaris en de zichtbaarheid van vrouwensport. Sterk hoopt met verschillende initiatieven de sport gelijkwaardiger te maken en heeft ook een boodschap aan mensen die daar niet in geloven: "Wen er maar aan, want de tijd is echt voorbij dat wij ons als vrouwen minder zouden moeten voelen als het gaat om sporten."