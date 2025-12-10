Man van Hanneke werd niet goed geholpen door tandarts van Vitadent: 'Ik moest bijspringen als een soort assistente'

EenVandaag sprak met meerdere oud-werknemers van Vitadent die de ervaring van Hanneke van de Vondervoort onderstrepen: ze vertellen over een cultuur waarin omzet en productie belangrijker zijn dan patiëntenzorg.
Goed uitgerust en voldoende ruimte
In het begin werd haar partner volgens afspraak behandeld in een mobiele tandartsbus. Deze worden tot het verpleeghuis voorgereden zodat de tandartsen patiënten daar veilig en hygiënisch kunnen behandelen. Ze zijn goed uitgerust met apparatuur en hebben voldoende ruimte.
"Vooraf kreeg ik een uitnodiging via de mail. Ik ging ook altijd mee, omdat ze buiten het verpleeghuis staan en hij daar met de rolstoel naartoe moet. Het was eigenlijk heel prettig."
Ernstige kiespijn
Twee keer per jaar kwamen de tandarts en de mondhygiënist bij de zorginstelling langs. Hanneke was tevreden over de mondzorg, tot dit najaar. Vorige week vrijdag kreeg haar partner opnieuw ernstige kiespijn. Van de vorige keer in april wist Hanneke wat zoiets kon betekenen: een kaakontsteking en zware antibiotica. Ze greep dus meteen in.
Maandag stond er toevallig al een afspraak met de mondhygiënist ingepland. Haar partner had veel pijn, sliep slecht en at nauwelijks meer, maar met paracetamol lukte het om zijn klachten over het weekend heen te tillen.
Zelf bijspringen
Die desbetreffende maandag kwam de mondhygiënist langs in de kamer van Hanneke's partner en dus niet in de vertrouwde mobiele bus. "Hij moest in zijn gewone stoel zitten en zijn mond achterover houden. Zonder goede verlichting en professionele hulpmiddelen." Hanneke keek machteloos toe hoe haar kwetsbare partner - die nauwelijks mobiel is - zijn hoofd minutenlang achterover moest houden.
Zij moest daarnaast de mondhygiënist ook nog eens helpen. "Ze had geen hulpmiddelen bij zich, dus ik moest aan alle kanten bijspringen als assistente." De mondhygiënist adviseerde vanwege de hevige pijn om diezelfde dag nog een tandarts te laten komen, maar dat werd in de middag uitgesteld."
'Opnieuw verhaal vertellen'
"Ik heb toen zelf protest aangetekend en voorgesteld om naar een andere locatie te gaan waar de bus zou staan", vertelt ze verder. "Zo zou mijn partner alsnog behandeld kunnen worden." Maar daar werd niet op ingegaan. "Ik kreeg elke keer een andere receptioniste aan de lijn en ik moest keer op keer mijn verhaal opnieuw vertellen."
In de middag kreeg de verpleging van de zorginstelling de opdracht van Vitadent om met een mobiele telefoon foto's te maken van de mond. "Dat is bizar", vertelt Hanneke. "Op de eerste plaats is de verpleging daar niet toe gerechtigd en je kunt niet met een telefoon een diagnose stellen. In mijn ogen is dit echt waardeloos."
Onderzoek zonder apparatuur
Uiteindelijk regelde Hanneke die dag zelf een afspraak bij haar eigen oude tandarts, maar tegelijkertijd kreeg ze een belletje van Vitadent dat er toch wel een arts zou komen. "Die heeft fysiek onderzoek gedaan, maar zonder apparatuur. Hij is toen wel gestart met antibiotica, gezien zijn verhaal in april."
De tandarts van Hanneke maakte vervolgens de volgende dag - in tegenstelling tot Vitadent - wel röntgenfoto's en stelde vast dat er een ontsteking zat.
'Doodzonde in de zorg'
Een wortelkanaalbehandeling volgde. De kies werd behouden en binnen 24 uur was de pijn verdwenen. "Dat had bij Vitadent ook gekund, als ze de juiste spullen bij zich hadden."
Ondanks dat Hanneke haar partner officieel had afgemeld bij Vitadent, verscheen er later die week toch iemand van de organisatie op zijn kamer. Zonder haar medeweten en zonder dat de verpleging ervan wist. Ze ontdekte het pas later in zijn dossier. "Dat is gewoon een doodzonde in de zorg." Haar vertrouwen was definitief weg. Hanneke laat haar partner nu definitief door haar eigen tandarts behandelen.
Melding gezondheidsinspectie
Hanneke benadrukt dat haar boosheid niet gericht is op de individuele zorgverleners, want zij deden wat ze konden. Haar frustratie zit vooral in de organisatie: "Er wordt niet geluisterd. Niet naar mij, niet naar de verpleging en er wordt ook niet gekeken naar de situatie. Ze vergeten dat ze met een kwetsbare groep te maken hebben."
Inmiddels heeft Hanneke een officiële klachtenprocedure tegen Vitadent lopen, maar vooralsnog wordt haar kritiek ontvangen met antwoorden zoals: 'het wordt meegenomen en geëvalueerd'. Ze is nu voornemens om melding te doen bij de Gezondheidsinspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit.
'Geschetst beeld klopt niet'
Vitadent zegt in een reactie dat het geschetste beeld in eerdere berichtgeving niet overeenkomt met de dagelijkse praktijk en kwaliteit van de organisatie. Het bedrijf benadrukt dat het is opgericht om mondzorg voor kwetsbare mensen bereikbaar te maken, werkt volgens wet- en regelgeving en beschikt over een uitgebreid kwaliteitssysteem dat continu wordt getoetst.
De mondzorgketen erkent dat er altijd verbeterpunten kunnen zijn, maar ziet die als onderdeel van professioneel leren. De organisatie zegt zich te houden aan ethische normen, samen te werken met zorgkantoren en instellingen, en actief te investeren in onderzoek voor betere zorg. Signalen uit het veld nemen zij serieus, maar op sommige vragen herkennen zij hun werkwijze niet.