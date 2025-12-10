Man van Hanneke werd niet goed geholpen door tandarts van Vitadent: 'Ik moest bijspringen als een soort assistente'

EenVandaag sprak met meerdere oud-werknemers van Vitadent die de ervaring van Hanneke van de Vondervoort onderstrepen: ze vertellen over een cultuur waarin omzet en productie belangrijker zijn dan patiëntenzorg.

Goed uitgerust en voldoende ruimte

In het begin werd haar partner volgens afspraak behandeld in een mobiele tandartsbus. Deze worden tot het verpleeghuis voorgereden zodat de tandartsen patiënten daar veilig en hygiënisch kunnen behandelen. Ze zijn goed uitgerust met apparatuur en hebben voldoende ruimte.

"Vooraf kreeg ik een uitnodiging via de mail. Ik ging ook altijd mee, omdat ze buiten het verpleeghuis staan en hij daar met de rolstoel naartoe moet. Het was eigenlijk heel prettig."

Ernstige kiespijn

Twee keer per jaar kwamen de tandarts en de mondhygiënist bij de zorginstelling langs. Hanneke was tevreden over de mondzorg, tot dit najaar. Vorige week vrijdag kreeg haar partner opnieuw ernstige kiespijn. Van de vorige keer in april wist Hanneke wat zoiets kon betekenen: een kaakontsteking en zware antibiotica. Ze greep dus meteen in.

Maandag stond er toevallig al een afspraak met de mondhygiënist ingepland. Haar partner had veel pijn, sliep slecht en at nauwelijks meer, maar met paracetamol lukte het om zijn klachten over het weekend heen te tillen.