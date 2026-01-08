Al die sneeuw levert niet alleen overlast op, maar brengt ook mooie initiatieven met zich mee. Zo besloot Lynn haar buren te hulp te schieten door voor ze te koken. "We moeten onze naasten niet vergeten."

Maakt sneeuw ons socialer? Veel hulpinitiatieven in het land, zo kookt Lynn voor haar oudere buren

Lynn van de Vorst schiet haar buren te hulp door voor ze te koken

Terwijl Nederland al dagen geteisterd wordt door het winterse weer, komt er ook iets moois op gang in ons land: vrijwilligers die massaal in actie komen om ouderen te helpen die deur niet meer uit durven. "Een volstrekt logische reflex", volgens Jori Kalkman, universitair hoofddocent crisismanagement en rampen. Verbondenheid en saamhorigheid Crisissituaties halen 'het beste in ons mensen naar boven', stelt Kalkman. "We worden in dit soort situaties geduldiger, socialer en willen ook echt iets voor elkaar betekenen."

We weten opeens niet meer hoe de wereld er morgen uitziet. En dat schept een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid universitair hoofddocent Jori Kalkman

Dat heeft volgens de universitair hoofddocent te maken een gevoel van dreiging dat we ervaren. "Een crisis gaat vaak gepaard met onzekerheid en dreiging. We weten opeens niet meer hoe de wereld er morgen uitziet. En dat schept een gevoel van verbondenheid en saamhorigheid. We zitten met elkaar in hetzelfde schuitje en zullen er samen ook uit moeten komen. Dat gevoel een beetje."

Socialer door de sneeuw Dat saamhorigheidsgevoel maakt ons een stuk vriendelijker voor elkaar, zegt de deskundige. "Mensen worden veel socialer. Ze hebben veel meer oog voor elkaar en zien wat de ander nodig heeft. Dus stel: je hebt een oudere buurvrouw die niet naar buiten durft vanwege sneeuw, dan ben je veel eerder geneigd om even wat boodschappen te doen voor haar." Precies dit gevoel bracht Lynn van de Vorst, op het idee om haar buren te hulp te schieten. "Toen ik sneeuwballen aan het gooien was, schoot opeens de gedachte door mijn hoofd dat dit voor ons hartstikke leuk is allemaal, maar voor mijn oudere buren is dit best gevaarlijk", vertelt ze. "Die durven misschien helemaal niet de deur uit met die weer." Enorme glimlach En zo ging het balletje snel rollen. Lynn, die in het dagelijks leven kookfilmpjes maakt, plaatste een oproepje of ze misschien eten kon koken en langs brengen voor haar buren. "De reacties waren echt heel enthousiast. Het was echt geweldig om te zien. Als de deur open ging, dan kreeg ik een enorme glimlach."

Eén van de gelukkige was buurvrouw Corrie, die met de sneeuw niet naar buiten durfde. Blij verrast was ze toen Lynn opeens voor haar deur stond. "Ik vond dat zo lief", vertelt Corrie. "Ik was ook echt verbaasd, want mensen zijn niet meer zo aardig. Vroeger was alles veel leuker. Tegenwoordig heb je helaas veel minder contact met je buren, dus ik vind dit echt een prachtig initiatief." 'Leuk om te delen' Ook Lynn zelf kreeg er een goed gevoel van. "Het is gewoon heel erg leuk om dingen te delen met elkaar", merkt ze op. "Dat is het rare van deze tijd. We maken verbinding met de hele wereld, maar vergeten daarbij vaak onze eigen buren." "Dat vind ik echt heel jammer", gaat ze verder. "Ik hoop dat ik met deze actie misschien jongeren kan inspireren om hetzelfde te doen."

'Mooi om mee te nemen naar de toekomst' De grote vraag is inderdaad wat er gebeurt met dit saamhorigheidsgevoel als de sneeuw weer verdwenen is. Universitair hoofddocent Kalkman heeft wel goede hoop dat we dit gevoel kunnen vasthouden met z'n allen. "Het zou mooi zijn als we dit gevoel van verbondenheid kunnen meenemen naar de toekomst, ook als straks de zon weer schijnt." "De kans is groot dat je door deze situatie je buren voor het eerst hebt leren kennen of in een buurt app groep met elkaar terecht bent gekomen", gaat Kalkman verder. "Dan is de drempel om in de toekomst de helpende hand naar je buren uit te steken, hopelijk kleiner."

Gevoel vasthouden Lynn heeft inmiddels flink de smaak te pakken gekregen en is zeker van plan ook in de toekomst meer naar kwetsbare buren om te kijken, vertelt ze. "Ik kom zelf uit een Brabants dorpje. Daar kijkt iedereen naar elkaar om. Het is mooi om dat gevoel niet te verliezen. En dus blijf ik dit gewoon doen, zeker weten."