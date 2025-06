Lekker bijkleuren? Niet voor Annemarie, Sam en Linda, zij mijden juist de zon: 'De schaduw is mijn vriend'

Een UV-werende sjaal, lange mouwen en een hoed om de zonnestralen tegen te houden: in de lente en zomer zie je Annemarie niet buiten zonder. En ongeacht het seizoen, ze smeert zichzelf elke dag in met factor 50. Komt omdat ze lupus heeft, een ziekte die onder andere opspeelt als de zon op haar huid komt.

Rode vlekken

"Ik ben nooit een zonaanbidder geweest", begint Annemarie. "Omdat mijn huid er altijd al heel erg op reageert. Ik verbrandde altijd." Ook als jongere lag ze dus niet in de zon te bakken. "Ik was wel veel in het water te vinden, maar als ik eruit kwam droogde ik mezelf snel af en kleedde me meteen aan." Maar in de zon zijn, was - naast verbranden - toen nog geen probleem voor haar. Nu is dat wel anders.

"Ik denk dat ik een jaar of 27 was toen er allemaal vervelende rode vlekken in mijn hals en op mijn armen kwamen. Dik, branderig en ze jeuken als de neten." Zo'n 4 jaar later kwam er - na veel testen en doktersbezoeken - eindelijk een diagnose: lupus, een auto-immuunziekte.

Lopen in de schaduw

Met medicijnen krijgt Annemarie de ziekte onder controle. Maar ze mag niet meer in de zon komen, vertelt de dokter, omdat die het weer aan kan wakkeren. "En daar hield ik me best goed aan, tot ik vanwege een depressie buiten ging hardlopen. In het begin helemaal bedekt, maar dan was het een hete zomerdag en deed ik iets uit, en nog iets, en nog iets." Na een jaar hardlopen, verschenen de vlekken weer. "Toen ben ik heel erg ziek geworden."

Sindsdien is ze extra voorzichtig. "Ben ik in een gebouw met veel ramen, dan dek ik mijn armen af. En loop ik buiten, dan alleen bedekt en zoveel mogelijk in de schaduw." Raakt de zon haar huid wel, dan voelt ze dat meteen. "Het voelt als naalden in mijn huid", omschrijft Annemarie. "En achteraf krijg ik last van ontstoken pezen en gewrichten."