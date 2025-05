Leiden stopt met geven van bekeuringen aan daklozen, omdat 'het niet helpt': 'Is boete voor bestaan'

Motie van NSC-Kamerlid

De daklozenproblematiek staat ook op de radar van de Tweede Kamer. Vorig jaar nam de Kamer met een grote meerderheid een motie van NSC-Kamerlid Faith Bruyning aan, waarin het kabinet werd opgeroepen gemeenten te stimuleren minder te focussen op boetes en meer op hulp en oplossingen. Het doel: niet straffen, maar perspectief bieden en de oorzaken van dakloosheid aanpakken.

Verantwoordelijk staatssecretaris Vicky Maeijer (Langdurige Zorg) zegt boetes voor buitenslapende daklozen ook ongewenst te vinden. Maar ze benadrukt dat gemeenten zelf over hun regels gaan, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de 'leefbaarheid en veiligheid'. De PVV-bewindsvrouw zegt verder in gesprek te zijn met de Nederlandse gemeenten over alternatieve maatregelen in plaats van het opleggen van boetes.

'Maak een praatje'

Met Tristan gaat het inmiddels een stuk beter. Hij zet zich namens daklozenopvang de Binnenvest in Leiden wel in voor daklozen in zijn stad. Dagelijks hoort hij hun verhalen. Hij roept andere steden op om het voorbeeld van Leiden te volgen. Want boetes maken het leven niet alleen zwaarder, ze ondermijnen ook de kans op herstel.

Over herstel gesproken; Tristan heeft nog een belangrijk advies. "Ik zeg altijd: je kunt beter een praatje met iemand maken dan 2 euro geven. Je krijgt het veel warmer van menselijk contact."