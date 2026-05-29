Snelheid, maar straks ook geluid kan automobilisten een hoop geld gaan kosten. Rotterdam start als eerste stad van Nederland in samenwerking met het Openbaar Ministerie een proef met speciale geluidscamera's tegen lawaaierige auto's en motoren.

Lawaaierige auto? In Rotterdam krijg je daar binnenkort misschien een boete voor: 'Het is hier optrekken, gas geven en toeteren'

De overlast van zogenaamde verkeersaso's is groot in Rotterdam. Vooral op een zonnige dag wordt er om de haverklap getoeterd, en scheuren automobilisten als snelheidsduivels door de straten. De stad stak daarom haar hand op om mee te doen aan de proef waarbij camera's het aantal decibels meten en bij te veel geluid direct het kenteken opslaan. Als de proef succesvol is, kunnen overtreders uiteindelijk boetes krijgen tot 320 euro per keer. 'We kunnen elkaar niet verstaan' "Vreselijk", noemt een buurtbewoonster van de Meent in Rotterdam het geluid van de scheurende motoren. "Het is optrekken, gas geven, auto's die toeteren. Maar voornamelijk het gas geven", vertelt ze. "We wonen hier in de buurt en we hebben er heel erg last van met name in de zomermaanden." "Ik heb eigenlijk pas dit jaar echt door dat je niet meer normaal op een terrasje kan zitten", vult iemand anders uit de buurt haar aan. "Ik zat afgelopen vrijdag bij een restaurant, we konden gewoon de hele avond niet verstaan."

Onveilig gevoel Omwonenden en restauranteigenaren voelen zich door dit soort gedrag onveilig, kan Robert Willemsen vertellen namens de ondernemersvereniging. "Mensen verlaten de straat", weet hij ook uit ervaring. "Ik heb zelf een aantal horecabedrijven hier op de Meent. En mensen rekenen gewoon af en zeggen letterlijk van; 'Ja, we gaan hier weg, want we zitten hier niet op ons gemak'." Sommige automobilisten houden het trouwens ook niet alleen bij geluid, zegt Willemsen. "Sommigen schieten vanuit de auto's met waterpistooltjes vanuit de auto's naar het terras, al dat soort dingen." Camera's en microfoons Dat de gemeente nu met een proef een poging wil doen om de overlast in te dammen, klinkt voor buurtbewoners, ondernemers én terrasliefhebbers dan ook als muziek in de oren. "Want het is verschrikkelijk als dit je bijna elk moment van de dag overkomt", merkt wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer op. Hij staat naast een lantaarnpaal waar een camera en microfoon aan hangen. "Het is een camera die vastlegt als boven een bepaalde drempel geluid wordt gemaakt", legt de wethouder uit. "Dat is in deze opstelling 80 decibel. En de microfoon, die bestaat eigenlijk uit 64 kleine microfoontjes en een camera om zo een match te leggen met die grote camera." 'Het is gewoon strafbaar' De kans dat de verkeerde auto wordt gefotografeerd is klein, zegt de wethouder. "De technologie gaat al best wel ver. Het is echt spot-on. Als er hier nu een auto langskomt, dan wordt de knalpijp weergeven als; daar komt het geluid vandaag." De camera's en de microfoons focussen dus niet op de auto in zijn geheel.

Wij denken dat het uiteindelijk een belangrijke bijdrage gaat leveren in de aanpak van verkeersaso's. Wethouder Pascal Lansink-Bastemeijer