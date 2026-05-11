Met dikke banden en hoge snelheid door het verkeer racen: de fatbike is in korte tijd uitgegroeid tot een grote verkeersergernis voor velen. Na Enschede heeft nu ook Amsterdam een verbod in een deel van de stad, maar het is de vraag of dat standhoudt.

Houdt het fatbikeverbod stand? Gemeenten gaan strijd aan met de fiets, deze ondernemer laat het er niet bij zitten

Sinds vandaag is het verboden om op een fatbike te fietsen in het Vondelpark, fatbikehandelaar Armando Muis is daarop tegen

"Wat maakt de dikte van de banden nou voor verschil?", zegt Armando Muis van fatbikemerk La Souris. In korte tijd is zijn bedrijf uitgegroeid tot de grootste verkoper van fatbikes, maar tegelijk ziet hij de maatschappelijke weerstand groeien. Tot zijn grote ongenoegen. Ook in Amsterdam verboden Na het centrum van Enschede is het vanaf vandaag ook in het Amsterdamse Vondelpark verboden om op een fatbike te fietsen. Het gaat dus in beide gevallen om een zeer lokaal verbod, waarbij een gebied in de stad wordt verboden voor fatbikes. In de rest van de stad mogen ze nog gewoon rondrijden op de fietspaden.

Verkeersrechtexpert Rembrandt Groenewegen van rechtsbijstand-verzekeraar DAS is het met fatbikehandelaar Muis eens dat de dikte van de wielen geen geldige reden is voor een verbod. "In principe is een fatbike gewoon een elektrische fiets, met trapondersteuning tot 25 kilometer per uur en een motor met een maximaal vermogen van 250 watt", zegt hij. Met zijn drieën op de fiets Rachel Denneboom ziet wél mogelijkheden om de fiets te weren uit de stad. Zij is oud-fractievoorzitter van de VVD in Enschede. Toen ze in de zomer van 2025 een motie indiende om de fatbike uit het centrum te weren, geloofden weinig mensen erin. 8 maanden later was Enschede de eerste stad met een lokaal verbod. De overlast in het centrum was groot, maar inmiddels mag in een deel van het centrum niet meer gereden worden met de dikkebandenfiets. De overlast kwam volgens haar vooral door het gedrag van de bestuurders van de fatbikes, die volgens Denneboom "met hun mobiel in de hand en met zijn drieën op een e-bike zitten." Bestuurders van 'gewone' e-bikes doen dat volgens haar niet. Bovendien zijn dat volwassenen die toch over het algemeen net iets beter dingen kunnen inschatten.

7 centimeter Maar wat maakt een fatbike nou anders dan een andere e-bike? Denneboom probeerde het begrip fatbike vast te leggen op banddikte. Zo kwam ze tot de grens van 7 centimeter of dikker, alles met banden dikker dan dat is een fatbike. In Enschede geldt het verbod nu 2 maanden. Dat leverde negen bekeuringen en dertig waarschuwingen op. "Het algemene beeld is dat het een stuk rustiger is in de binnenstad", laat Ilse Hoekstra van de gemeente Enschede weten. Rechtszaak Toch laat Muis het er niet bij zitten. Komende woensdag dient de rechtszaak die hij heeft aangespannen tegen gemeente Enschede. "Er worden een hoop mensen mee gedupeerd die al een fatbike hebben die hem wel gewoon normaal gebruiken. Ze rijden gewoon op een legale fiets waar niets mis mee is."

"Eigenlijk zeggen ze dat bepaalde groepen mensen die op die fatbike rijden, geweerd moeten worden uit het Vondelpark of het centrum in Enschede. Dadelijk gaan we mensen met een paarse jas ook nog verbieden in bepaalde gebieden. Daar heb ik echt een probleem mee", stelt Muis. Klein stukje stad Denneboom snapt niet waarom Muis een rechtszaak tegen de gemeente Enschede wil starten. "Even voor de duidelijkheid: we hebben het over een stukje van een kilometer of zo. In de rest van Enschede mag je gewoon op je fatbike rijden. Het enige wat wij zeggen: niet in het centrum, even afstappen en een klein stukje lopen." Muis gaat niet alleen in de rechtszaal de strijd aan, hij is ook al direct begonnen met de productie van een alternatief: de skinny bike. "Eigenlijk om mensen een alternatief te bieden", zegt hij. Het is volgens hem voor mensen die geen risico willen lopen dat ze straks op een fiets rijden die in bepaalde delen van de stad verboden is.

Geitenpaadjes "Het is natuurlijk belachelijk dat het om de breedte van de banden gaat", voegt hij eraan toe. "Maar het is ook wel om ons punt duidelijk te maken dat dit niet de oplossing is tegen overlast." Volgens verkeersrechtexpert Groenewegen laat de 'skinny bike' wel de zwakte van de Amsterdamse en Enschedese maatregel zien. Hij zegt dat er zoveel mogelijkheden tot geitenpaadjes zijn, dat de overlast niet snel zal afnemen. Volgens Groenewegen zijn er een hoop maatregelen die wél zouden kunnen werken, zoals een leeftijdsgrens of helmplicht. De helm leidde eerder al tot een daling van de populariteit van de brommer, zegt hij. En hij heeft ook nog een minder genoemde oplossing: maak het zadel kleiner. Dan kan er maar één bestuurder op zitten. Ook dat zou beter zijn voor de verkeersveiligheid, zegt de deskundige.