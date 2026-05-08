Landelijke telling moet helpen 'verborgen' dakloosheid in kaart te brengen: 'Zo kunnen we gericht aan de slag'

Uit de laatste telling van het CBS in 2024 bleek dat er zo'n 33.000 mensen in Nederland dakloos waren. Maar deze cijfers gingen alleen over mensen tussen de 18 en 65 jaar die op straat of in een opvang verbleven. Mensen die buiten die leeftijd vielen en tijdelijk bij anderen, in een auto of op een camping verblijven, werden niet meegeteld. En dat geeft een vertekend beeld.

ETHOS-telling

Om een beter beeld te schetsen van daklozen in Nederland doet het Kansfonds samen met de Hogeschool Utrecht al 4 jaar een eigen telling, de ETHOS-telling. "De CBS-cijfers tellen geen kinderen mee en geen 65-plussers", bevestigt Laura Pruik.

Pruik is beleidsadviseur bij de gemeente Zwolle en deed vorig jaar ook al mee aan de 'European Typology of Homelessness and Housing Exclusion'- telling. "Die telling kijkt veel breder, dus ook naar dat stukje verborgen dak- en thuisloosheid", zegt ze over de methode die is ontwikkeld door de Universiteit van Leuven. "We wilden gericht kijken van: oké, hoe groot is deze groep?"