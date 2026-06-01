Kritiek op geweld agenten Zeist: waarom de politie volgens deze expert transparant moet zijn
Beelden van Nederlandse agenten die hardhandig optreden in een asielzoekerscentrum gaan de hele wereld over. Niet alleen via nieuwszenders als Al Jazeera, maar ook op social media. De Nederlandse politie laat ondertussen weinig van zich horen.
"In dit hele snelle medialandschap, van allerlei verschillende kanalen, heb je eigenlijk niet meer de regie over de feiten zodra beelden viraal gaan", zegt communicatie-expert Erik Jan Koedijk. Online barstte een storm van kritiek los toen de beelden van een arrestatie in een asielzoekerscentrum viraal ging.
Aan haren weggetrokken
Op de beelden, gemaakt op 19 mei, is te zien hoe meerdere agenten met een politiehond in een gang staan met een man en zwangere vrouw. De vrouw wordt hardhandig door een agent weggetrokken, waardoor ze op de grond valt. Er ontstaat een chaotische confrontatie waarbij klappen vallen. Op een andere video is te zien hoe de vrouw aan haar kleding of haren wordt weggetrokken.
Door de felle reacties heeft de politie de reacties op Facebook en Instagram uitgezet. Ook is de politie met een kort statement gekomen, waarin staat dat er onderzoek wordt gedaan naar het geweld. De politie gaat in het statement niet in op wat er precies is gebeurd, maar schrijft wel: "Deze beelden laten een deel van de gebeurtenis van 19 mei jl. zien."
Mensen informeren
Koedijk denkt dat de politie meer uitleg zou kunnen geven, ook al loopt het onderzoek nog. "Wat vandaag de dag belangrijk is, omdat mensen verschillende kanalen gebruiken zoals Facebook, TikTok, Instagram, X en websites, dat je mensen op één centrale plek op de hoogte houdt", zegt hij. De politie zou meer kunnen uitleggen over hoe het onderzoek eruit ziet en wat er de aankomende dagen gaat gebeuren.
Zo wordt volgens hem duidelijker wat mensen kunnen verwachten. "Dan blijven mensen in ieder geval betrokken bij het verhaal, want er speelt natuurlijk veel, blijkbaar uit de reacties."