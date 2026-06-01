Kritiek op geweld agenten Zeist: waarom de politie volgens deze expert transparant moet zijn

"In dit hele snelle medialandschap, van allerlei verschillende kanalen, heb je eigenlijk niet meer de regie over de feiten zodra beelden viraal gaan", zegt communicatie-expert Erik Jan Koedijk. Online barstte een storm van kritiek los toen de beelden van een arrestatie in een asielzoekerscentrum viraal ging.

Aan haren weggetrokken

Op de beelden, gemaakt op 19 mei, is te zien hoe meerdere agenten met een politiehond in een gang staan met een man en zwangere vrouw. De vrouw wordt hardhandig door een agent weggetrokken, waardoor ze op de grond valt. Er ontstaat een chaotische confrontatie waarbij klappen vallen. Op een andere video is te zien hoe de vrouw aan haar kleding of haren wordt weggetrokken.

Door de felle reacties heeft de politie de reacties op Facebook en Instagram uitgezet. Ook is de politie met een kort statement gekomen, waarin staat dat er onderzoek wordt gedaan naar het geweld. De politie gaat in het statement niet in op wat er precies is gebeurd, maar schrijft wel: "Deze beelden laten een deel van de gebeurtenis van 19 mei jl. zien."