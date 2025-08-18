De gesprekken vanavond in het Witte Huis zijn erg belangrijk voor de toekomst van Oekraïne. Wordt president Zelensky onder druk gezet om land op te geven? Onder Oekraïeners blijft die mogelijke uitkomst grotendeels 'onbespreekbaar'.

Krijgt Rusland bezet gebied Oekraïne definitief in handen? 'Alsof Duitsland Limburg binnenvalt en zegt: dit is nu van ons'

Evgeniy Levchenko is voormalig profvoetballer en is geboren in Oekraïne, in de regio Donetsk. In het gesprek tussen Trump en Poetin afgelopen vrijdag zou Poetin onder meer hebben voorgesteld dat Oekraïne Donetsk en Loehansk opgeeft. Dat er zo wordt gesproken over zijn geboortegrond is voor Levchenko onbegrijpelijk. 'Alsof Duitsland Limburg invalt' "Het doet veel met me", vertelt de oud-profvoetballer. "Het is natuurlijk merkwaardig dat iemand je keuken binnenkomt en zegt: dit is nu van mij. Dat is precies wat daar nu gebeurt. Zo eisen ze dat je er alleen maar Russisch mag spreken." Hij vergelijkt het met hoe dat hier zou zijn: "Het is eigenlijk net alsof Duitsland Limburg binnenvalt en zegt: 'Er mag hier nu alleen nog maar Duits gesproken worden.'"

Info De Donbas Rusland bezet nu zo'n 70 procent van Donetsk en vrijwel heel Loehansk. De gebieden samen worden ook wel de Donbas genoemd en beslaan zo'n 9 procent van het grondgebied van Oekraïne. Vladimir Poetin wil dus Oekraïne dat gebied opgeeft en dat het definitief in Russische handen komt.

'Mensen zijn sceptisch' Ook Franky van Hintum kent de regio goed. Hij ging aan het begin van de oorlog naar het front om friet te bakken in Oekraïne, maar is inmiddels vooral hulpverlener. Hij evacueert ook mensen uit de Donbas. Wat hoort hij van hen? "Mensen zijn grotendeels sceptisch. En dat komt vooral door afgelopen week, hoe Poetin is ontvangen door Trump, daar is men het hier natuurlijk niet mee eens." Nederlandse vluchtelingenopvang in Oekraïne Van Hintum is op dit moment in Tsjerkasy, in het midden van het land, en is onderweg naar Dnipro. "In Dnipro hebben we een vluchtelingenopvang waar zeventig mensen hulp krijgen die we geëvacueerd hebben omdat ze zelf niet meer konden vluchten." Hij is nu bezig met een nieuw pand, in Tsjerkashy, om ook daar mensen op te gaan vangen. "Dit is een veiliger gebied om mensen op te vangen. We gaan vanaf morgen ook weer naar het oosten, om te evacueren en hulp te verlenen."