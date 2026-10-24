KLM vloog boven Irak tegen regels Amerika in: zo zat het met de veiligheid van de passagiers

KLM krijgt van het Amerikaanse ministerie van Transport een boete van 320.000 euro. Amerikaanse vliegmaatschappijen mogen niet lager dan op 10 kilometer hoogte vliegen boven het luchtruim van Irak. De reden dat KLM zich ook aan deze regel moet houden, is vanwege 'codesharing', een soort samenwerking tussen maatschappijen. Maar afgelopen jaren deed KLM dat meer dan 100 keer verkeerd.