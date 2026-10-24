KLM vloog boven Irak tegen regels Amerika in: zo zat het met de veiligheid van de passagiers
KLM heeft zich niet gehouden aan afspraken die de maatschappij heeft gemaakt met Amerikaanse Delta Air Lines over vliegen boven Irak. Die regels zouden er zijn voor de veiligheid. Liepen de passagiers gevaar tijdens die vluchten? "Zorgvuldige afweging."
KLM krijgt van het Amerikaanse ministerie van Transport een boete van 320.000 euro. Amerikaanse vliegmaatschappijen mogen niet lager dan op 10 kilometer hoogte vliegen boven het luchtruim van Irak. De reden dat KLM zich ook aan deze regel moet houden, is vanwege 'codesharing', een soort samenwerking tussen maatschappijen. Maar afgelopen jaren deed KLM dat meer dan 100 keer verkeerd.