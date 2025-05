Kanker een moderne ziekte? Dinosaurussen hadden het al, weten wetenschappers

Zachte weefsels een raadsel

Of dino's ook kanker hadden in organen of huid, blijft grotendeels giswerk. "Die weefsels fossiliseren ook niet", zegt Van den Elzen. "We moeten daarom kijken naar hun naaste verwanten: vogels en krokodillen. Bij die soorten komen tumoren in zachte weefsels wel degelijk voor."

Schulp voegt daaraan toe dat huidkanker bij dinosaurussen mogelijk minder voorkwam dan bij mensen. "Zij hadden vaak schubben of veren die bescherming boden tegen UV-straling." Toch sluit hij het niet uit, zeker gezien het feit dat ze ook bij vogels en krokodillen kankers zien die vergelijkbaar zijn met die van mensen.

Moderne technologie

Om echt zeker te weten of een vergroeiing in een fossiel kanker was, moet er diep worden gekeken. "Dat kan met moderne CT-scans", zegt Wallaard. "Die maken het mogelijk om in het bot te kijken zonder het te beschadigen. Zo kunnen we de celstructuur bestuderen." Desondanks blijft het moeilijk. "Vaak kunnen we het alleen met hoge waarschijnlijkheid zeggen, niet met absolute zekerheid."

Hoewel kanker bij dinosaurussen dus zeker voorkwam, lijkt het niet alledaags te zijn geweest. Schulp benadrukt: "De meeste botten die we vinden, zijn gezond. Botbreuken en infecties zien we vaker dan tumoren." Toch worden ze met enige regelmaat ontdekt. Wallaard schat dat '1 op de 10 skeletten wel tekenen van verwondingen of afwijkingen vertoont'.