Kan Trump Groenland 'zomaar' innemen? 'Groot grijs gebied over wanneer de president toestemming aan Congres moet vragen'

De recente uitspraken en acties van Donald Trump roepen opnieuw vragen op over de grenzen van zijn macht als president. De operatie in Venezuela en de gevangenname van Maduro begin januari waren namelijk "helemaal zijn eigen beslissing", zegt Amerika-kenner Kenneth Manusama. "Hij heeft het Congres van tevoren niet laten weten dat hij dat ging doen. Het probleem is dat de grondwet en de regels hierover een beetje vaag zijn."

Strategische ligging

Niet alleen Venezuela, maar heel Midden- en Zuid-Amerika moeten onder invloed van de VS komen, vindt Trump. Ook Groenland, een autonoom deel van het koninkrijk Denemarken, moet daarbij horen. Trump heeft vaker gezegd dat het "noodzakelijk" is om Groenland in te lijven, "voor de veiligheid van de Verenigde Staten".

Volgens experts zou hij het eiland graag bij Amerika voegen vanwege de strategische ligging ten opzichte van Rusland, en vanwege kostbare grondstoffen zoals uranium.

'Groot grijs gebied'

Volgens Manusama is het onduidelijk wanneer een president het Congres moet betrekken bij militaire inzet. "Er bestaat een groot grijs gebied over wanneer de president wel of niet toestemming moet vragen", zegt hij, "of in ieder geval van tevoren het Congres moet informeren."

Dat gaat dan met name om wat de omvang is van zo'n militaire operatie en hoe dringend die militaire operatie is, legt Manusama uit. "Dat soort dingen bepalen of het Congres geïnformeerd moet worden. Maar de geschiedenis laat zien dat het een soort duwen en trekken is tussen het Congres en de president."