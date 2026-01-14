Angst bij inwoners Groenland door Amerikaanse dreiging: 'Houden ons hart vast nu we Venezuela hebben gezien''

"We zijn bang voor annexatie en bang dat onze manier van leven wordt bedreigd", zegt Casper Frank Møller, inwoner van Groenland en ondernemer. De Groenlanders zitten volop in onzekerheid en spanning vanwege de dreigende taal van Amerika.

Møller (28) organiseert toeristische reizen op het eiland en kon eerst profiteren van de media-aandacht voor Groenland. Maar inmiddels is dat totaal omgekeerd, toeristen vinden de ontwikkelingen gevaarlijk. Daarom zal Møller ook vanmiddag weer vele geannuleerde boekingen verwerken. 'We zijn bang' De ondernemer is bezorgd over zijn bedrijf en zijn personeel, maar ook over de toekomst van Groenland. Møller wil niets liever dan dat de dreigende taal over annexatie door de VS ophoudt. "Het is allemaal zo onvoorspelbaar en sommige mensen hier zijn echt in paniek." "Nu we in Venezuela hebben gezien wat er kan gebeuren houden we ons hart vast. We zijn bang dat Trump uitvoert wat hij zegt, dat hij Groenland zal annexeren."

Lees ook Doe mee Is Groenland de volgende? Dit kan Europa doen bij een Amerikaanse inval

Slecht argument De Amerikaanse president claimt dat annexatie van Groenland nodig is voor de veiligheid van de Verenigde Staten, maar dat argument gaat niet op, zegt Møller. "Amerika heeft alle gelegenheid de eigen troepen op Groenland uit te breiden, daarvoor hoeven ze Groenland niet in te lijven." "En als je goede bondgenoten hebt die je vertrouwt - zoals binnen de NAVO ooit het geval was - dan kun je samen voor veiligheid zorgen", merkt hij op. Gespannen Groenlanders Møller ziet om zich heen dat iedereen gespannen is, dat is hij zelf ook. "Ik vrees annexatie door de VS, een scenario waarin Groenlandse normen en waarden niet gerespecteerd worden, waarin onze zeldzaamste aardmetalen ingepikt worden, waarin we niet meer zelf de leiding hebben, niet meer onze eigen huis beheren." "De mensen hier volgen het nieuws heel nauw en zijn gespannen", vult Stan Teerlynck hem aan. Teerlynck woont in Denemarken, maar werkt al 4 jaar in Groenland. Hij gaat met regelmaat op en neer voor zijn werk en kent de plaatselijke gemeenschap goed. Hij merkt dat Groenlanders op dit moment in angst leven en ziet met eigen ogen wat de dreigende woorden van Trump met de bewoners doet.

Groenland en Denemarken spreken met VS onder hoge druk

'Ze voelen zich verraden' Naast de spanning ziet Teerlynck nog een ander gevoel bij de Groenlanders: "Het volk is een heel trots volk dat heel veel waarde hecht aan hun cultuur en eigenheid. De manier hoe ze nu bedreigd worden door de VS komt niet goed binnen. Bij niemand."



Het raakt de Groenlanders extra hard vanwege het verleden, weet hij. "Ze hebben een koloniale geschiedenis, dus de provocerende uitspraken van Trump over bootjes honderden jaren geleden zijn hier extra gevoelig." En dat de dreiging nota bene uit de VS komt, maakt het extra pijnlijk voor de inwoners. "Ze werden als bondgenoot gezien. Op papier zijn ze dat ook nog steeds. In het verleden was de VS misschien wel de meest hechte bondgenoot van de Denen en Groenlanders. Ze voelen zich verraden."

Een absurde strijd Het is dus duidelijk dat een overname van de VS niet gewenst is. "Wij Groenlanders zijn nuchter, diplomatiek, gewend om de natuur in te gaan om te vissen, om te jagen, we leven op een andere manier dan in de rest van de wereld", verdedigt Groenlander Møller zijn land nogmaals. "We willen niet dat dat verandert." Maar, denkt hij, het is nog maar de vraag of Trumps argumentatie wel zo rationeel is als het voor hem en zijn landgenoten klinkt. "Trump heeft egocentrische gedachten over het uitbreiden van grondgebied. Soms denk ik er zal vast niets gebeuren want Groenland hoort bij Denemarken en Denemarken is een NAVO-bondgenoot van de VS. Een militaire strijd tussen bondgenoten lijkt absurd."