Kamerdebat over rellen in Den Haag ging er fel aan toe: 'leidde tot meer polarisatie'
Een fel debat in de Tweede Kamer vandaag naar aanleiding van de gewelddadige rellen in Den Haag van afgelopen zaterdag. Verwijten en harde woorden gingen over en weer, zag politiek commentator Marloes Lemsom. Het is de vraag wat dit debat oplevert.
In het Kamerdebat ging het vooral over de oorzaak en het effect van extremisme en polarisatie. Iedereen stond in de campagnestand om punten te scoren voor eigen winst, maar tot een echt debat kwam het nauwelijks.
Uit het EenVandaag Opiniepanel onderzoek blijkt dat 60 procent vindt dat er te weinig geluisterd wordt naar zorgen over immigratie. Ook dit kwam terug in het debat en zorgde voor een verhit gesprek tussen partijen.