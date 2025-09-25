Kamerdebat over rellen in Den Haag ging er fel aan toe: 'leidde tot meer polarisatie'

In het Kamerdebat ging het vooral over de oorzaak en het effect van extremisme en polarisatie. Iedereen stond in de campagnestand om punten te scoren voor eigen winst, maar tot een echt debat kwam het nauwelijks.

Uit het EenVandaag Opiniepanel onderzoek blijkt dat 60 procent vindt dat er te weinig geluisterd wordt naar zorgen over immigratie. Ook dit kwam terug in het debat en zorgde voor een verhit gesprek tussen partijen.