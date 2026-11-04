Kamerdebat over belastingplan belangrijk voor coalitie én oppositie: dit is waarom
Het is het minderheidskabinet niet gelukt om een deal te sluiten met de oppositie over het belastingplan en daarom hangt vandaag alles af van het debat in de Tweede Kamer. De oppositiepartijen zullen van alles doen om de plannen naar hun hand te zetten.
Volgende week donderdag, 12 november, moet de Tweede Kamer stemmen over het belastingplan. Voor het minderheidskabinet wordt dat nog spannend, omdat zij daar 10 zetels tekortkomen en veel partijen nog niet weten of ze voor of tegen stemmen.