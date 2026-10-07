Kabinet wil huiseigenaren verplicht aan de hybride warmtepomp, maar hoe realistisch is dat?

Woonminister Elanor Boekholt-O'Sullivan ziet de hybride warmtepomp als tussenstap naar het klimaatdoel om in 2050 volledig aardgasvrij te zijn. Maar volgens experts zijn er ook andere manieren om het gasverbruik omlaag te krijgen, die bovendien niet duizenden euro's kosten en daarmee voor meer mensen betaalbaar zijn.

Hybride warmtepomp

Allereerst, wat doet een hybride warmtepomp precies? Met behulp van een ventilator wordt warme lucht van buiten naar binnen geblazen. De verwarming van je huis gebeurt met de elektrische ketel van de warmtepomp. Die is weer gekoppeld aan je cv-ketel, die zo kan bijspringen als het buiten (te) koud is. De cv-ketel kan ook nog helpen bij het gebruik van warm water.

Op die manier verbruik je minder aardgas. "60 tot 70 procent", legt Aljo Hartgers van de podcast 'De groene nerds' uit. Met de stijgende gasprijzen kan dat volgens hem dus een hoop geld schelen. "Elke kuub gas die je niet hoeft te verbruiken is meteen winst."

Zuinig energieverbruik

Daar staat tegenover dat je wel meer stroom verbruikt omdat een hybride warmtepomp elektrisch is. "Maar ze zetten de warme lucht superefficiënt om in warm water. Daardoor zijn ze best wel zuinig, ook in energieverbruik", zegt Hartgers daarover.

Ook hoogleraar Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit in Rotterdam ziet zeker de voordelen van het apparaat. Hij is gespecialiseerd in de energietransitie. "Op zichzelf ben ik wel blij met die maatregel, maar ik ben niet zo'n voorstander van het verplichten."