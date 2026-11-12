Judith Fanto wint de NS Publieksprijs 2026 met het boek Narcis: 'Ontzettend trots’

De winnaar van de NS Publieksprijs 2026 is bekend: ‘Narcis' van schrijver Judith Fanto. Dat is zojuist bekendgemaakt in EenVandaag. Het is het tweede boek van de schrijfster en verkocht meer dan 70.000 exemplaren.

Het is voor het eerst dat Fanto werd genomineerd voor de prijs en ze ging er direct vandoor met de winst met 34 procent van de in totaal 131.663 stemmen. De zes kanshebbers voor de NS Publieksprijs zijn de bestverkochte boeken van het afgelopen jaar, waar het publiek vervolgens een winnaar uit mag kiezen. Stevige concurrentie Narcis had stevige concurrentie van de andere genomineerden: 'Adem' van Saskia Noort, 'Alles voor de reis' van Adriaan van Dis, 'Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht' van Francine Oomen, 'Kruistocht van een koningin' van Simone van der Vlugt en 'De overbodigen' van Herman Koch.

Fanto was zichtbaar blij met de winst en zei dat het heel veel voor haar betekent. "Dit betekent dat ontzettend veel mensen op mijn roman hebben gestemd", reageerde ze. "Ik ben ontzettend trots, heel blij en dankbaar." Historische roman Het boek is een historische roman die zich in Wenen afspeelt tussen de twee wereldoorlogen. Het verhaal gaat over de 10-jarige Manno die in 1916 naar de Oostenrijkse hoofdstad verhuist. Hij vindt steun in een hechte vriendengroep die decennialang talloze beproevingen doorstaat. Maar als Hitler vlak voor de Tweede Wereldoorlog Oostenrijk binnenvalt, komt de vriendschap onder hoogspanning te staan en moet ieder van hen kleur bekennen.

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