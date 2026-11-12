Judith Fanto wint de NS Publieksprijs 2026 met het boek Narcis: 'Ontzettend trots’
De winnaar van de NS Publieksprijs 2026 is bekend: ‘Narcis' van schrijver Judith Fanto. Dat is zojuist bekendgemaakt in EenVandaag. Het is het tweede boek van de schrijfster en verkocht meer dan 70.000 exemplaren.
Het is voor het eerst dat Fanto werd genomineerd voor de prijs en ze ging er direct vandoor met de winst met 34 procent van de in totaal 131.663 stemmen. De zes kanshebbers voor de NS Publieksprijs zijn de bestverkochte boeken van het afgelopen jaar, waar het publiek vervolgens een winnaar uit mag kiezen.
Stevige concurrentie
Narcis had stevige concurrentie van de andere genomineerden: 'Adem' van Saskia Noort, 'Alles voor de reis' van Adriaan van Dis, 'Hoe overleef ik alles wat anders gaat dan gedacht' van Francine Oomen, 'Kruistocht van een koningin' van Simone van der Vlugt en 'De overbodigen' van Herman Koch.
Fanto was zichtbaar blij met de winst en zei dat het heel veel voor haar betekent. "Dit betekent dat ontzettend veel mensen op mijn roman hebben gestemd", reageerde ze. "Ik ben ontzettend trots, heel blij en dankbaar."
Historische roman
Het boek is een historische roman die zich in Wenen afspeelt tussen de twee wereldoorlogen. Het verhaal gaat over de 10-jarige Manno die in 1916 naar de Oostenrijkse hoofdstad verhuist.
Hij vindt steun in een hechte vriendengroep die decennialang talloze beproevingen doorstaat. Maar als Hitler vlak voor de Tweede Wereldoorlog Oostenrijk binnenvalt, komt de vriendschap onder hoogspanning te staan en moet ieder van hen kleur bekennen.
'Bijzonder verhaal'
De prijs werd uitgereikt door Janneke Staarink. Zij is directeur van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), die de verkiezing organiseert. In een reactie zegt Staarink dat Narcis de prijs zeer verdiend heeft gewonnen.
"Het is een bijzonder verhaal, gebaseerd op zorgvuldig en zeer gedetailleerd onderzoek door Judith Fanto", zegt Staarink. "Het is haar gegund dat nóg meer mensen haar boek gaan lezen." Ze wijst erop dat dit boek veel los heeft gemaakt bij de lezers. "Ontzettend mooi dat dit boek die kracht heeft en de lezer een rijker mens maakt."
Al 25 NS Publieksprijs
De Publieksprijs wordt al sinds 1987 uitgereikt, maar sinds 2001 is de NS de hoofdsponsor. Daarom is het dit jaar de 25e keer dat de NS Publieksprijs wordt uitgereikt.
Vorig jaar won de onlangs overleden schrijfster Paulien Cornelisse met haar boek 'De verwarde cavia - terug op kantoor'. Andere winnaars van de afgelopen jaren zijn Anya Niewierra, Adriaan van Dis, Lale Gül en Rutger Bregman. Michel van Egmond won de prijs zelfs drie keer met boeken over oud-voetballers.