Is staking NS 'buitenproportioneel'? 'Gebeurt in geen enkel ander land'

Niet plotseling

Van den Dungen benadrukt dat de staking niet plotseling komt. "We onderhandelen al sinds januari over een nieuwe cao. In ronde negen hoorden we wat we in ronde twee ook al hoorden. Onze leden zijn er klaar mee: meer dan 90 procent stemde voor actie." De inzet draait om hogere lonen en verlichting van een zwaar werkleven.

"Het ziekteverzuim stijgt, collega's haken af - het spoor wordt steeds onbetrouwbaarder." Volgens Van den Dungen is de staking geen doel op zich, maar een middel. "We doen dit óók voor de reiziger. Een dag thuiswerken nu is beter dan straks een spoor dat structureel niet meer levert."