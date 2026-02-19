Is samen douchen na het sporten nog van deze tijd? 'Bezwaren spelen niet alleen bij islamitische gemeenschap'

De 3 kinderen zijn eind 2025 door de Eindhovense handbalclub PSV geroyeerd (uit de club gezet, red.). De voorzitter van PSV zei eerder in een reactie tegen Omroep Brabant dat het voor het eerst ooit was dat het lidmaatschap van kinderen gedwongen werd beëindigd.

Misdragingen

De ouders willen dat hun kinderen weer welkom zijn bij hun handbalclub en spanden daarom een kort geding aan tegen PSV. Dat diende vandaag.

Het zou volgens de ouders van de kinderen dus gaan om een conflict over verplicht douchen na de wedstrijd. En hun kinderen willen dat niet. Maar PSV spreekt tegen dat de weigering om te douchen de reden is van het royement. De club zegt dat het komt door misdragingen van de ouders.

Opnieuw in gesprek

De rechter besloot dat de moeders van kinderen en de club direct na de zitting opnieuw in gesprek moesten gaan.

Onder leiding van een bemiddelaar is afgesproken dat de partijen op korte termijn opnieuw aan tafel gaan om naar een oplossing te zoeken.

Lichamelijke integriteit

De ouders van de kinderen werden in hun zaak bijgestaan door de organisatie Muslim Rights Watch. "De ouders hebben dit kort geding aangespannen met twee eisen: de meisjes moeten terug mogen naar de club en de club moet stoppen met het hanteren van een doucheplicht", zegt woordvoerder Florian Drenth van Muslim Rights Watch

"In het reglement en zelfs op de website staat dat gezamenlijk douchen verplicht is, zogenaamd omdat het gezellig is en goed voor het groepsgevoel, maar dat mag nooit een reden zijn om de lichamelijke integriteit van minderjarige pubers te schenden."