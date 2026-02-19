Is samen douchen na het sporten nog van deze tijd? 'Bezwaren spelen niet alleen bij islamitische gemeenschap'
Verplicht douchen na de wedstrijd: mag een sportclub dat eisen? 3 jonge handbalsters van 11 jaar oud wilden het niet, onder meer om religieuze redenen, en zijn nu niet meer welkom bij hun club. Hun ouders stonden vandaag tegenover de club in de rechtbank.
De 3 kinderen zijn eind 2025 door de Eindhovense handbalclub PSV geroyeerd (uit de club gezet, red.). De voorzitter van PSV zei eerder in een reactie tegen Omroep Brabant dat het voor het eerst ooit was dat het lidmaatschap van kinderen gedwongen werd beëindigd.
Misdragingen
De ouders willen dat hun kinderen weer welkom zijn bij hun handbalclub en spanden daarom een kort geding aan tegen PSV. Dat diende vandaag.
Het zou volgens de ouders van de kinderen dus gaan om een conflict over verplicht douchen na de wedstrijd. En hun kinderen willen dat niet. Maar PSV spreekt tegen dat de weigering om te douchen de reden is van het royement. De club zegt dat het komt door misdragingen van de ouders.
Opnieuw in gesprek
De rechter besloot dat de moeders van kinderen en de club direct na de zitting opnieuw in gesprek moesten gaan.
Onder leiding van een bemiddelaar is afgesproken dat de partijen op korte termijn opnieuw aan tafel gaan om naar een oplossing te zoeken.
Lichamelijke integriteit
De ouders van de kinderen werden in hun zaak bijgestaan door de organisatie Muslim Rights Watch. "De ouders hebben dit kort geding aangespannen met twee eisen: de meisjes moeten terug mogen naar de club en de club moet stoppen met het hanteren van een doucheplicht", zegt woordvoerder Florian Drenth van Muslim Rights Watch
"In het reglement en zelfs op de website staat dat gezamenlijk douchen verplicht is, zogenaamd omdat het gezellig is en goed voor het groepsgevoel, maar dat mag nooit een reden zijn om de lichamelijke integriteit van minderjarige pubers te schenden."
Volgens club is er geen doucheplicht
"3 meisjes van 11 jaar zijn nu geroyeerd na een conflict hierover. Twee moeders gaven religieuze redenen op vanuit de islam, waarin naakt douchen in groepsverband niet de bedoeling is, terwijl de derde aangaf dat haar dochter zich simpelweg niet prettig voelt om bekeken en beoordeeld te worden door anderen. Wij respecteren die keuze", aldus Drenth.
Volgens Drenth is dit iets dat veel breder speelt dan alleen bij de islamitische gemeenschap en krijgt zijn organisatie ook signalen van niet-moslims die verplicht moeten douchen na het sport en daar bezwaar tegen hebben. PSV Handbal is niet te spreken over deze aantijgingen en ontkent deze. Er is volgens de club geen sprake van een doucheplicht en al helemaal is het geen reden om leden te royeren, vertelde Ivo Soetens, de advocaat van de Eindhovense vereniging.
Intimiderend
Volgens Soetens is de werkelijke reden van het royeren van de kinderen dat zij en hun ouders zich bij een wedstrijd hebben misdragen. De ouders zouden een confrontatie hebben gezocht met de scheidsrechter, terwijl de kinderen hun tegenstanders uitscholden. Dat gebeurde in september 2025. En in november zouden de ouders zich intimiderend hebben uitgelaten tegen een coach van de tegenstander.
In het gesprek dat daarna volgde met de club, werd ook het douchebeleid besproken. Dat verbetert volgens PSV Handbal de teamgeest, maar tegelijkertijd zeggen ze begrip te hebben voor leden die liever niet samen met anderen douchen.
Juridisch conflict niet onverwacht
Het argument dat douchen de teamspirit bevordert, snijdt volgens Drenth geen hout: "Je kunt ook gezelligheid stimuleren door na afloop samen limonade te drinken in de kantine, daar hoef je niet naakt voor onder de douche te staan. Het is kwalijk dat de rechter hier nu aan te pas moet komen nadat onze handreikingen voor een gesprek door de club zijn geweigerd."
Dat er in Nederland een keer een juridisch conflict over douchen na het sporten zou ontstaan, is voor Rens Cremers niet heel onverwacht. Hij is verbonden aan het Mulier Instituut en doet onderzoek naar sportcultuur.
'Te romantisch beeld'
"Hoewel er niet echt onderzoek is naar in hoeverre er nu wel of niet gezamenlijk gedoucht wordt na het sporten, zijn er wel signalen dat het niet meer helemaal hetzelfde is als vroeger. En sommige mensen ervaren die verandering als ongewenst."
We moeten volgens Cremers echter waken voor het 'al te romantische beeld' dat vroeger iedereen na het sporten naakt met elkaar onder de douche stond. "Discussies hierover bestaan al veel langer. Toen ik zelf voetbalde, ging het bijvoorbeeld al over in een onderbroek douchen, wat sommige jongens deden en anderen weer niet."
Smartphones
Het beeld wordt nogal eens geschetst dat discussies over (naakt) douchen na het sporten vooral zijn aangezwengeld door mensen met een islamitische achtergrond. Het is volgens Cremers inderdaad zo dat een deel van deze mensen zich niet prettig voelt bij naakt douchen in het bijzijn van anderen.
"Maar dit is zeker niet de enige reden dat dit nu een controversieel onderwerp is", zegt Cremers. "Zo is er ook de opkomst van smartphones, die ervoor zorgt dat mensen zich onveiliger voelen. Ze zijn bang dat ze gefilmd of gefotografeerd worden in de kleedkamer."
Wij/zij-tegenstelling
"Daarnaast zien mensen op sociale media voortdurend een ideaaltype lichaam, waardoor ze onzekerder worden over hun eigen lichaam en het lastiger vinden om zich letterlijk bloot te geven."
Bovendien zijn er volgens Cremers ook andere groepen die het niet prettig vinden om met anderen te douchen. "Zoals mensen met overgewicht of mensen die transgender zijn. Als je uitzoomt, zie je door de tijdgeest heen altijd een soort golfbeweging in hoe liberaal we zijn ten opzichte van naaktheid. Het gevaar is dat we het platslaan tot een wij/zij-tegenstelling, terwijl het veel gelaagder is."