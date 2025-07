Is het aanleg of opvoeding? Er zijn veel Nederlandse families waarin topsport wordt 'doorgegeven'

Zeilster Odile van Aanholt won vorig jaar samen met Annette Duetz goud op de Olympische Spelen in Parijs. Ze trad als jongste van de familie in de voetsporen van haar vader Cor, die op de Spelen van 2000 in Sydney zeilde, en van haar zus Philipine, die er in Londen en Rio de Janeiro bij was. Ook haar broers Ard en Just zeilen, en niet zonder succes. Een zeker talent voor zeilen zit in de familie, kun je wel zeggen. Maar hoe zit dat eigenlijk?

50-50

"Topsport wordt mede bepaald door je genenpakket", bevestigt Hidde Haisma. Hij is medisch bioloog en geneticus en verdiept zich al jaren in die vraag. "De ene helft is genetisch bepaald, de andere helft komt door je omgeving."

Zonder het goede DNA zal iemand nooit een topsporter worden, daar is Haisma van overtuigd. "We hebben ongeveer 20.000 genen en we weten dat er zo'n 200 bij topsporters anders zijn dan bij gewone mensen."