Een erfelijke aandoening vroeg ontdekken kan cruciaal zijn, weet Rogier: 'Het heeft mijn leven gered'

"Tijdens mijn promotieonderzoek in Amerika merkte ik dat ik moeilijk de trap opkwam, de dag niet meer goed vol hield en veel stuwing in de hals had", vertelt Rogier Veltrop (46). En dat was opmerkelijk, want hij had altijd op hoog niveau gevolleybald. Terug in Nederland ging hij naar de huisarts, waarna hij een hartfilmpje liet maken. "Toen gingen de alarmbellen af."

Hartstilstand

Via de klinisch geneticus werd aangetoond dat Rogier een erfelijke hartaandoening had. Hij moest al snel onder het mes en kreeg een pacemaker en een ICD, een kastje, in zijn borstkas.

"Ik ben blij dat ik het al snel wist, want kort daarna heb ik zeer ernstig hartfalen gehad, wat heeft geleid tot een hartstilstand. En gelukkig is er dus al ingegrepen door die pacemaker en ICD te implanteren. Had ik het niet geweten, dan was ik waarschijnlijk al overleden op mijn 27ste."