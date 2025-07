Inwoners Austerlitz komen met 'ontsnappingsplan' uit angst voor bosbranden: 'Er is maar één uitweg'

Het is de bedoeling dat bewoners de kaart invullen met belangrijke telefoonnummers en adressen. Ook moet het uitvouwbare plan mensen aan het denken zetten over wat te doen als er echt een grote natuurbrand uitbreekt in het dorp. "Waar verzamelen we? Wie heeft welke taak? Wat doe je met de huisdieren? Moeten er nog medicijnen mee? Ik noem het maar, want je zal het maar tekortkomen", zegt Harts.

Met die gedachte in het achterhoofd, stelde Schliessler samen met Peter Harts een eigen brandplan op voor hun dorp dat zo'n 1.850 inwoners telt. Harts is oprichter van de werkgroep en vertelt over het plan: "Je kunt het uitvouwen. Aan de ene kant heb je een kaart die je in de meterkast kan hangen. En aan de andere kant heb je het persoonlijke vluchtplan."

"Austerlitz ligt midden in de bossen, we zijn volledig omsingeld", vertelt de voorzitter van Bosbrandwerkgroep Austerlitz Robert Schliessler. "Ken je Asterix en Obelix? Zo liggen wij ook. Alleen hebben wij niet ook nog die zee, wij hebben maar één uitvalsweg als er brand uitbreekt."

Als dat gebeurt in Austerlitz, moet er dus een duidelijk plan zijn om die brand zo snel mogelijk te blussen, vinden Harts en Schliessler. En dat ontbreekt nu nog vanuit de gemeente en de overheid. "Recentelijk nog in Ede bijvoorbeeld, daar duurde het anderhalf uur voordat er een NL-Alert uitging", zegt Harts.

Vooral ook omdat de zomers steeds heter en droger worden, gaat hij verder. "Er staan hier vooral heel veel dennenbomen om het bos heen, een groot deel daarvan is dood. Ze zijn hartstikke droog en brandbaar." Schliessler beaamt dit. "Een dennenboom die in brand staat kan het vuur tot 20 meter verderop verspreiden."

De twee kwamen op het idee "door de verschillende journaaluitzendingen van de afgelopen jaren", vertelt Harts. Hij heeft het dan over de bosbranden in Amerika, Canada, Spanje en Portugal die het wereldnieuws haalden. "Toen dachten wij, wij wonen ook in zo'n bos. Hier kan dat ook gebeuren."

Ze vindt niet dat de gemeente onvoldoende is voorbereid op een bosbrand, maar "natuurlijk kunnen we elke keer weer extra stappen zetten", zegt ze. "Omdat dit hele fenomeen van enorme hitte waar we deze week ook weer mee te maken hebben, ons zal blijven achtervolgen." Langenacker is blij dat er meer 'bewustzijn' is. "Dat betekent bijvoorbeeld dat ook Staatsbosbeheer bezig is om brandwerende vegetatie te planten."

Ze verwelkomt het bewonersinitiatief wel. "Ik ben ontzettend trots op wat er nu is gebeurd in Austerlitz, want ik denk dat we elkaar ontzettend hard nodig hebben. Inwoners moeten weten wat ze te doen staat, maar er moeten ook voldoende plannen liggen voor als er brand is."

Volgens burgemeester Joyce Langenacker van de gemeente Zeist, waar Austerlitz onder valt, hoeven mensen zich niet zulke zorgen te maken. "Vertrouw erop dat onze hulptroepen en onze veiligheidsregio echt goed is voorbereid op dit soort scenario's", zegt ze. "Het is niet zo dat dat we 1,5 uur niks doen en dan pas aan de slag gaan."

'Niet over nagedacht'

Met het zelfgemaakte brandplan kan het dorp nu redelijk uit de voeten, mocht er brand uitbreken. En dat is redelijk uniek. "Jammer genoeg wel", bevestigt Schliessler. "We hadden gehoopt dat we gewoon achterover konden leunen, dat hier al over nagedacht was."

Dat dit niet het geval is, vindt ook Harts. Hij is voormalig brandweerman bij de luchtmacht. "Je zou verwachten dat er een evacuatieplan is, maar dat was dus niet zo", vertelt hij. "Ze hebben nooit nagedacht over de bevolking", vult zijn collega aan. "Dat is de taak van de gemeente, maar die hebben dat nooit gedaan."

Kennis uit Australië

Voordat de Bosbrandwerkgroep zelf aan het plan begon, hadden ze al aan de bel getrokken bij de gemeente, vertellen de twee. "Wij riepen de hele tijd: in Australië hebben ze hier verstand van, in Griekenland ook. Mogen wij die mensen hiernaartoe halen? Want daar is die kennis", vertelt Schliessler.

"In Nederland gaan we het allemaal opnieuw doen", gaat hij verder. "Dus we wachten nu op een onderzoek van TNO, dan pas kan de gemeente wat doen, en dan kan de VRU (Veiligheidsregio Utrecht, red.) iets." Maar het dorp wil niet wachten. "Wij werden daar heel erg moe van."

Wakker geschud

"Je moet natuurlijk ook de juiste expertise aan tafel hebben", reageert burgemeester Langenacker. "We zijn soms afhankelijk van plannen die door het Rijk worden ontwikkeld. Maar ik ben heel trots op wat er nu ligt. Ik denk dat we vooral niet terug moeten kijken, maar vooruit."

Is de gemeente wakker geschud door de bevolking? "Ik denk dat we elkaar wakker hebben geschud", zegt de burgemeester. "Ik denk dat een groot deel van de inwoners pas tijdens een voorlichtingsbijeenkomst van de Veiligheidsregio besefte hoe gevaarlijk het kan zijn als je midden in de bossen woont."