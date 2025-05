Elektrische auto's vliegen vaker in brand, ook die van Thomas: 'Eén grote vuurzee'

Het is een uur of vier in de nacht als Thomas ruw uit zijn slaap wordt gewekt door geklop op het raam. "Ik dacht eerst: dat zijn een paar kinderen die aan het spelen zijn. Maar toen zag ik buiten allemaal politie rondlopen", herinnert Thomas zich nog van dat moment.

Thomas in shock

Eenmaal bij de voordeur krijgt hij de mededeling dat zijn elektrische auto in vlammen op is gegaan. "Dan ben je wel in shock. Je gaat in één keer van slaapstand naar een soort modus, 'mijn auto is in brand gevlogen'. Dat is toch best wel heftig."

Thomas had zijn auto iets verderop bij het dorpshuis aan een laadpaal gezet. Bij aankomst op de plek des onheils ziet hij al snel dat er van zijn auto nog maar weinig over is.

'Geen redden meer aan'

"Ik rook het meteen. Het moet één grote vuurzee zijn geweest. Alleen van de achterkant van de auto was nog iets over. Ik kon nog net het model zien. Er was geen redden meer aan. De brandweer vroeg mij of ik nog iets uit mijn auto wilde halen, maar er was gewoon niks meer van over."

Over de oorzaak van de brand tast Thomas nog altijd in het duister. "Er was nooit iets mis met die auto. Ik heb nog steeds geen idee. En de verzekeringsmaatschappij weet het ook niet, die doen nu onderzoek. Het enige dat ik weet is dat de accu nog intact was. Dus daar zal het waarschijnlijk niet aan gelegen hebben."