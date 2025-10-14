Inspectie waarschuwt voor buitenlandse online dokters en apotheken: 'Doe het niet'

Het gaat om tientallen sites die in het buitenland geregistreerd zijn. Wat zij doen is niet verboden, maar wel onwenselijk, aldus de IGJ en en de KNMP.

Er zijn veel buitenlandse sites waar heel eenvoudig een recept te bestellen is. Deze sites zeggen slechts te fungeren als 'tussenpersoon': zelf verkopen ze niets of leveren ze geen dienst. Aan die sites zijn buitenlandse artsen verbonden, die mensen zonder ze te kennen of te onderzoeken een recept kunnen voorschrijven.

Mensen maken gebruik van de sites omdat ze soms uit schaamte niet naar de huisarts durven. Bijvoorbeeld omdat ze erectiepillen willen of omdat ze een SOA hebben. Maar vaker bezoeken ze deze sites omdat ze bepaalde heftige medicatie bij hun huisarts niet zo snel voorgeschreven krijgen. Denk daarbij aan zware pijnstillers. afslankmiddelen, slaappillen of antibiotica.