In oktober weer naar de stembus, kan dat niet eerder? 'Hoort bij het Nederlandse politieke stelsel'

De Kiesraad adviseert vandaag om de nieuwe Tweede Kamerverkiezingen op 29 oktober te organiseren. Het duurt dus nog zeker 4 maanden voordat we weer naar de stembus mogen. Waarom kan dat niet eerder? Hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden Wim Voermans. Hij legt uit hoe dat precies zit.

Partij registreren

Dat het een tijdje duurt voordat we na de val van een kabinet weer gaan stemmen, heeft alles te maken met hoe de kieswet in elkaar zit, begint Voermans. "De Tweede Kamerverkiezingen verlopen eigenlijk in twee stappen", legt hij uit. "De eerste stap is dat er een partijregistratie moet zijn. Je moet eerst registeren onder welke naam je als partij mee zou willen doen aan de Tweede Kamerverkiezingen."

"En daar moet je even tijd voor hebben, want misschien wil je wel een nieuwe partij beginnen. Dat kan 1 tot 2 maanden duren nadat besloten is dat de Tweede Kamer ontbonden zal worden. Dus die maanden ben je daar al aan kwijt." Daarbij is de Kamer ook niet meteen ontbonden zodra het kabinet is gevallen, daar kan ook tijd overheen gaan.