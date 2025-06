Val van kabinet-Schoof was niet per se nodig: dit waren de andere opties na het opstappen van de PVV

Nieuwe verkiezingen

De meeste partijen wilden graag nieuwe verkiezingen, vertelt Lemsom. "Zo snel mogelijk ook. Maar daarvoor moest eerst een officieel 'ontbindingsbesluit' genomen worden door de regering." Met zo'n formele beslissing wordt een regering, of een deel daarvan, officieel opgeheven.

"En daarna moeten er dan binnen 3 maanden verkiezingen georganiseerd worden", gaat de verslaggever verder. "Dus als je dat doorrekent, komen we ongeveer in september of oktober uit voor de volgende verkiezingen."

Minderheidskabinet

Maar het is niet zo dat er helemaal geen andere opties waren. Zo bestaat er ook nog het 'minderheidskabinet'. In dat geval heeft de coalitie geen vaste meerderheid in het parlement, en is de coalitie afhankelijk van steun van andere partijen. Dat dat niet is gebeurd, is volgens hoogleraar Voermans logisch.

"Nicolien van Vroonhoven (NSC, red.) had het er vanmorgen over, maar het was politiek onwaarschijnlijk. Waarom zouden de oppositiepartijen - die nu net 37 zetels groter zijn geworden, want de PVV zit nu ook in de oppositie - dit kabinet toestaan om door te regeren en het hoofdlijnenakkoord uit te voeren? Daar krijgen ze niks voor terug, ze hebben er geen enkel belang bij om een minderheidskabinet door te laten dobberen, dus dat is onwaarschijnlijk."

'Je kunt niet van kleur verschieten'

"Dan zou je nog kunnen zeggen: weet je wat, laat D66 en het CDA maar toetreden tot het kabinet", gaat Voermans verder. "Maar dat mag niet. Daar hebben we een regel voor, dat staat in de Conventie van 1966 en daar houden we ons al aan sinds 1972."

Hij legt uit: "Op basis van één verkiezingsuitslag kan er maar één kabinet van een bepaalde kleur komen. Dus je kunt niet ineens van kleur verschieten. Dat zou een beetje kiezersbedrog zijn." De regel is 'niet in steen gehouwen', "maar we houden ons er eigenlijk al wel zo'n 50 jaar aan."