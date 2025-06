Meeste mensen blij met val kabinet, rechtse kiezers verliezen vertrouwen in politiek

NSC-kiezers blij, VVD'ers niet

Ook de meeste NSC-stemmers (56 procent) reageren opgelucht op de kabinetsval. Niet omdat ze begrip hebben voor de zet van Wilders, maar omdat ze blij zijn dat er een einde komt aan de 'lijdensweg' van hun partij in de coalitie. In de zetelpeiling van EenVandaag en Verian hield de partij 2 van de 20 zetels over.

De grootste groep VVD-kiezers reageert juist ontstemd: 54 procent baalt. Na jaren regeren met linksere partijen was dit de kans van rechts om zich te laten zien. 41 procent is blij dat de PVV opstapt. Zij zijn het 'geruzie' en 'amateurisme' beu.

'Nieuwe verkiezingen'

Zojuist werd bekend dat het kabinet definitief valt. Er was nog even sprake van een doorstart als minderheidskabinet of met andere partijen, maar ruim 7 op de 10 (72 procent) vinden dat er nieuwe verkiezingen moeten worden gehouden. "Wat een moeite, al die Nederlanders naar de stembus voor 1,5 jaar geruzie en geen resultaten. Maar ja, het moet maar. Er wil vast niemand meedoen met de overblijfselen."

Nog geen kwart (22 procent) voelt wat voor doorregeren. Nicolien van Vroonhoven (NSC) en Caroline van der Plas (BBB) hintten daar voorzichtig op, maar alleen een deel van de BBB-kiezers (44 procent) ziet dat zitten. De meeste NSC-kiezers (62 procent) zien, ondanks hun slechte uitgangspositie in de peilingen, meer in verkiezingen.

Kabinet krijgt 3,6

Aan het eind van de korte rit kijkt slechts 1 op de 10 kiezers (14 procent) positief terug op de prestaties van dit kabinet. Maar liefst 83 procent oordeelt negatief. Kabinet Schoof noteert een 3,6 als eindcijfer.