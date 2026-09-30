In Japan overlijden ouderen veel minder vaak door een val: dit kunnen wij daarvan leren

Is op de grond zitten dé manier om het hoge aantal valpartijen - en daardoor sterfgevallen - onder ouderen te voorkomen? In Nederland zouden we op dit gebied nog best wat kunnen leren van Japan, zo blijkt.

Gisteren kwam naar buiten dat er in Nederland 21 ouderen per dag overlijden aan de gevolgen van een valpartij. Het is daarmee de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak in ons land. Maar dit hoge aantal is te voorkomen, volgens experts. Gezond 100 jaar Kijk je naar Japan dan ligt het aantal valdoden per 100.000 inwoners ongeveer 4,5 tot 5 keer lager dan in Nederland, al wordt het daar wel iets anders gemeten dan hier. Dat land wordt wel vaker positief genoemd als het gaat over de gezondheid van ouderen. De regio Okinawa is zelfs een zogenaamde 'Blue Zone', een plek waar veel mensen gezond 100 jaar worden. Wetenschapper Dan Buettner deed er onderzoek naar en trekt een verband tussen op de grond zitten en weinig ernstige gevolgen hebben na een valpartij. Zijn observatie heeft alles te maken met balans en kracht in het onderlichaam. En dat zou bij Japanners erg goed zijn ontwikkeld omdat ze veel op de grond zitten.

Geheim van de dijbeenspier Hoogleraar Neuropsychologie en Bewegingswetenschappen Erik Scherder kan zich daarbij aansluiten. Volgens hem zit het geheim in de dijbeenspieren. "De kracht daarvan is superbelangrijk om goed te kunnen staan en gaan zitten, en om het risico op vallen te beperken." Het zijn ook vooral die spieren die je dus gebruikt als je gaat zitten of weer gaat staan, legt hij uit. "Bij zowel het door je knieën gaan als weer het strekken van de benen, zijn de dijbeenspieren heel actief. Dus stel u gaat zitten, dan doet u dat met die dijbeenspieren tot u de stoel voelt. En als u weer staat, doet u dat ook met de dijbeenspieren."

Waarom zitten Japanners op de grond? Op de vloer zitten is een Japanse traditie die nog in veel verschillende situaties voorkomt. Het gebeurt bijvoorbeeld bij theeceremonies en andere traditionele bijeenkomsten. In traditionele huishoudens gebeurt ook het eten nog vaak op de grond, mensen zitten dan vaak op een tatami (soort mat), aan een lage tafel (chabudai). Bron: https://www.japan-guide.com/e/e2006.html

Sterker en zekerder Als je op de grond gaat zitten, zoals veel in Japan gebeurt, moet je natuurlijk nog een stuk verder door buigen en gebruik je die spieren dus ook intensiever. Daardoor worden ze getraind. Uit Japans onderzoek komt ook naar voren dat het zitten op de vloer helpt om valpartijen te voorkomen, vertelt hoogleraar valpreventie Nathalie van der Velde.