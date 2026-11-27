In één klap beide ouders kwijt: kinderen van femicide-slachtoffers hebben levenslang zorg nodig
Alles wijst erop dat de 34-jarige vrouw in Houten het slachtoffer is geworden van femicide. Wat gebeurt er nu met haar drie jonge kinderen? 'Dit kan levenslang blijven spelen, dan moet er adequate zorg zijn'
Donderdagochtend werd de vrouw neergestoken door haar ex-partner toen ze op de bakfiets naar huis fietste. De vrouw zou al eerder hulpverlening hebben gezocht, veel details over de zaak zijn nog onbekend. De 34-jarige vrouw is dezelfde dag overleden, de 39-jarige moordverdachte zit inmiddels vast. Hun drie kinderen verliezen daardoor in één klap beide ouders.
Zonder ouders
Jaarlijks blijven zo'n 25 kinderen achter na de moord op een moeder. Eén van die kinderen is de kleinzoon van Marian Stoppelenburg. Zij verloor haar dochter Sandra door femicide, de partner van Sandra pleegde na de moord suïcide.
Het nieuws uit Houten heeft Marian hard geraakt, vertelt ze. Het doet haar verdriet dat er opnieuw een jong kind door moet zonder ouders. Haar dochter Sandra werd vermoord in 2024. "Zij liet op dat moment haar zoon van nog geen 4 jaar achter. Hij is nu 6."
Niet goed geregeld
Toen Marian las dat de opvang van de drie kinderen van de omgebrachte vrouw de 'hoogste prioriteit' had, hield ze haar hart vast. De opvang voor haar kleinzoon is nog altijd niet goed op orde, vertelt ze. "Onze ervaring is dat het blijkbaar voor de instanties moeilijk is om dat goed te doen."
Het eerste jaar na de dood van de ouders woonde hij bij de andere oma. "Zij was al die jaren de vaste oppas." Wij vonden dat hij in een neutraal pleeggezin moest komen. Om loyaliteitsconflicten te voorkomen. Je kunt niet verwachten van beide families dat zij hun levens gaan delen."
'Hij bungelt'
De kleinzoon van Marian zat vervolgens een periode in een pleeggezin. Daar stopte afgelopen zomer de zorg. Sindsdien woont hij afwisselend bij de verschillende grootouders. "Hij bungelt: hij heeft geen vast huis, hij heeft geen ouders, geen pleegouders en op school gaat het niet goed."
Volgens Peter Dijkshoorn, kind-en jeugdpsychiater, is het voor families die hierbij betrokken zijn heel moeilijk om hiermee om te gaan. "We zien helaas bij jeugdbescherming en de raad voor de kinderbescherming dat zij te laat echte deskundigheid inschakelen om met dit soort ingewikkelde problematiek om te gaan."
Traumabehandeling
Het beste is als er zo snel mogelijk een gedeeld verhaal komt waarmee het kind en de families verder kunnen, zegt Dijkshoorn. "Wat is hier gebeurd? Zijn we met elkaar eens dat we het zo kunnen vertellen? Zodat het kind niet opgezadeld wordt met verhalen van verschillende kanten."
Dit kan levenslang blijven spelen, dan moet er adequate zorg zijn.Peter Dijkshoorn, kind-en jeugdpsychiater
En het is niet alleen de opvang die niet goed geregeld is, ook de zorg. Haar kleinzoon heeft nog altijd geen traumabehandeling gehad. "Deze kinderen in Houten hebben dat onmiddellijk nodig", benadrukt Marian. Over de tekortkomingen in de zorg en bescherming voor deze kinderen, werd afgelopen jaar ook gesproken in de Tweede Kamer.
Leven lang begeleiden
Dan kan vanuit daar aan de behandeling gewerkt worden. "Daar moet hoogwaardige deskundigheid op de achtergrond betrokken zijn die bij het kind betrokken blijft", benadrukt de psychiater. "Deze kinderen kunnen zelf kinderen krijgen en dan kan het gaan spelen in hun hoofd. Dit kan levenslang blijven spelen, dan moet er adequate zorg zijn."
Belangrijke voorwaarde is het 'gedeelde verhaal'. En dat is in het geval van Marian nog niet. Haar kleinzoon heeft in zijn nog jonge jaren veel meegekregen van de thuissituatie. Hij stelt haar vragen over wat er is gebeurd en waarom zijn vader zijn moeder heeft 'doodgemaakt'. "Dat heeft vrij lang geduurd voordat we dat konden benoemen."
Kind centraal
"Wij zijn geen deskundigen, hij stelt vragen over van alles, maar daar proberen wij zo goed mogelijk mee om te gaan." Volgens Marian is de zorg zeer versnipperd, niemand kijkt naar het hele plaatje. "Kind centraal, dat heb ik nog niet gemerkt, dat zou moeten."
Marian heeft haar verdriet en rouw omgezet in een missie. Vertellen over de dood van haar dochter, helpt haar om de dood te verwerken. Ze spreekt hierover in het hele land, samen met een ex-pleger. "Ik wil mensen laten nadenken, het is niet zo zwart-wit, dat helpt mij."