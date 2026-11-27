Donderdagochtend werd de vrouw neergestoken door haar ex-partner toen ze op de bakfiets naar huis fietste. De vrouw zou al eerder hulpverlening hebben gezocht, veel details over de zaak zijn nog onbekend. De 34-jarige vrouw is dezelfde dag overleden, de 39-jarige moordverdachte zit inmiddels vast. Hun drie kinderen verliezen daardoor in één klap beide ouders.

Zonder ouders

Jaarlijks blijven zo'n 25 kinderen achter na de moord op een moeder. Eén van die kinderen is de kleinzoon van Marian Stoppelenburg. Zij verloor haar dochter Sandra door femicide, de partner van Sandra pleegde na de moord suïcide.

Het nieuws uit Houten heeft Marian hard geraakt, vertelt ze. Het doet haar verdriet dat er opnieuw een jong kind door moet zonder ouders. Haar dochter Sandra werd vermoord in 2024. "Zij liet op dat moment haar zoon van nog geen 4 jaar achter. Hij is nu 6."

Niet goed geregeld

Toen Marian las dat de opvang van de drie kinderen van de omgebrachte vrouw de 'hoogste prioriteit' had, hield ze haar hart vast. De opvang voor haar kleinzoon is nog altijd niet goed op orde, vertelt ze. "Onze ervaring is dat het blijkbaar voor de instanties moeilijk is om dat goed te doen."

Het eerste jaar na de dood van de ouders woonde hij bij de andere oma. "Zij was al die jaren de vaste oppas." Wij vonden dat hij in een neutraal pleeggezin moest komen. Om loyaliteitsconflicten te voorkomen. Je kunt niet verwachten van beide families dat zij hun levens gaan delen."