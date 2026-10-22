Moord Hajar zet vrouwenveiligheid opnieuw op de agenda: 'De aandacht moet niet verdwijnen'

"De aandacht (voor dit onderwerp, red.) moet niet verdwijnen", zeggen Merel Meijer en Lotte Priester. Het duo, dat persoonlijke veiligheidsalarmen en accessoires voor vrouwen ontwikkelt, is dagelijks bezig met vrouwenveiligheid. Ze merken dat veel vrouwen nóg meer zijn gaan opletten op hun veiligheid na de dood van Hajar.

Op elkaar letten

'App me als je thuis bent', 'Hou die sleutel tussen je vingers', en 'Draag je veiligheidsmiddelen bij je', zijn berichten die voorbijkomen in de groepsapps waar de vrouwen in zitten. "Als vrouw ben je altijd bewust van de onveiligheid om je heen. En deze situatie maakt het alleen maar erger", merken ze op.

Merel en Lotte zijn niet de enige die zich sinds de moord van Lisa inzetten voor een veiligere omgevingen voor vrouwen. Ook tijdens Amsterdam Dance Event wordt er deze week extra op elkaar gelet en kunnen vrouwen terecht bij 'safe hubs'. "Vrouwen nemen nu zelf maatregelen om zichzelf veilig te voelen", merkt Danique de Jong op in gesprek met EenVandaag. De Jong is gedragsdeskundige en initiatiefnemer van de campagne 'Wij eisen de nacht op'. Ze vindt de initiatieven goed, "maar helaas verbetert het de veiligheid niet."