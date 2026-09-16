In Algemene Politieke Beschouwingen praten kabinet én oppositie over 'samenwerken' maar niemand wil buigen
Het is de dag na Prinsjesdag, oftewel de eerste dag van de Algemene Politieke Beschouwingen. Vandaag waren de fractievoorzitters aan het woord. De term 'samenwerken' wordt vaak genoemd maar of dat binnenkort gaat lukken, is nog maar de vraag.
Volgens premier Rob Jetten is het hoog tijd dat het kabinet en de oppositie naar elkaar 'buigen', vertelde hij gisteren bij EenVandaag. Maar bij de oppositie was vandaag twijfel te bespeuren, ziet ook politiek commentator Joost Vullings. "We hebben zitten kijken naar onderhandelingen in het openbaar. En je kunt van partijen niet verwachten dat ze compromissen sluiten als de achterban meekijkt."