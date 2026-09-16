In Algemene Politieke Beschouwingen praten kabinet én oppositie over 'samenwerken' maar niemand wil buigen

Volgens premier Rob Jetten is het hoog tijd dat het kabinet en de oppositie naar elkaar 'buigen', vertelde hij gisteren bij EenVandaag. Maar bij de oppositie was vandaag twijfel te bespeuren, ziet ook politiek commentator Joost Vullings. "We hebben zitten kijken naar onderhandelingen in het openbaar. En je kunt van partijen niet verwachten dat ze compromissen sluiten als de achterban meekijkt."