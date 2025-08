Hulporganisaties kritisch over voedseldroppings boven Gaza: 'Ondervoeding los je niet op met een boterham met kaas'

"Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan producten zoals melkpoeder, meel, brood en suiker", somt hij op. "Dit zijn vaak producten die mensen nu ook al eten, als ze natuurlijk überhaupt eten hebben want dat is schaars. Vanuit het Rode Kruis willen wij vooral dat er grotere hoeveelheden vers en specialistisch voedsel naar binnen gaat, voor mensen die nu enorm honger lijden."

"In de voedselpakken zitten vooral de basisbenodigdheden", weet woordvoerder van het Rode Kruis Bastiaan Blokland. De organisatie is zelf niet betrokken bij de voedseldroppings, "maar we krijgen wel mee dat het vooral gaat om eenzijdige voeding."

Acuut ondervoed

Intussen neemt de honger in Gaza volgens aanwezige hulporganisaties enorm toe. In de eerste 2 weken van juli behandelde Unicef 5.000 kinderen die acuut ondervoed waren.

Woordvoerder van UNICEF Wouter Booij maakt zich zorgen om de situatie: "In Gaza wonen ruim 1 miljoen kinderen, dáár moeten we het over hebben. Vele duizenden kinderen zijn ondervoed, wat betekent dat hun lichaam er heel slecht aan toe is. Ondervoeding is een ziekte, dat los je niet op met een boterham met kaas en een glas melk, of een bord pasta - sterker nog; dat is dan zelfs gevaarlijk."

Specialistische voeding

"Als je in een verregaande staat van honger lijden verkeert, kun je normaal voedsel eigenlijk niet meer binnen houden", legt Blokland uit. "Daar heb je echt specialistische voeding zoals 'plumpy'nut' voor nodig." Dat is een op pinda gebaseerd voedingsmiddel dat gegeven wordt aan kinderen die zwaar ondervoed zijn.

"Er zijn verschillende soorten specialistische voeding beschikbaar", gaat de woordvoerder verder. "Die voeding is vaak vloeibaar en heb je echt nodig in combinatie met medische begeleiding. De medische zorg is vooral nodig om die voeding binnen te krijgen en te houden."