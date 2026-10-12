Hoogste NAVO-militair presenteert 'overwinningsplan': dit signaal stuurt hij naar Rusland én Europa

Wie die vijand dan is, wordt niet genoemd. Volgens defensie-expert Martijn Kitzen van de Universiteit Leiden is het duidelijk dat dit om Rusland gaat. Kitzen vindt de speech een goed signaal, op een juist moment. "Het laat zien dat de NAVO de bescherming van Europa serieus neemt. Het is heel duidelijk dat als Rusland iets zou doen, de NAVO in actie komt."

Ook Russische doelen

Bij een eventuele aanval komt de NAVO niet alleen ter plekke in actie, maar zal dan ook Russische doelen aanvallen. Bij dit duidelijke signaal plaatst Kitzen wel een aantal kanttekeningen. "We hebben natuurlijk op dit moment ook al die zogeheten hybride dreigingen, cyberaanvallen en sabotagepogingen. Daar is dit natuurlijk geen antwoord op."

Ten tweede zijn de NAVO-strijdkrachten op dit moment nog te weinig georganiseerd, zegt de defensie-expert. "We moeten als NAVO nog de slag maken in de modernisering van onze strijdkrachten." Maar dat neemt niet weg dat er op dit moment een hele hoop potentie in de NAVO zit, zegt Kitzen. "Het is heel belangrijk dat ze in ieder geval nu al dat signaal hebben afgegeven met de spirit dat ze er gewoon staan."