Hoogste NAVO-militair presenteert 'overwinningsplan': dit signaal stuurt hij naar Rusland én Europa
Tegenhouden, afzwakken en breken. Dat is de tactiek van de NAVO als het wordt aangevallen. Dat zegt opperbevelhebber Alexus Grynkewich vandaag in een belangrijke speech. Daarmee geeft hij een signaal af aan Rusland én Europa.
Wie die vijand dan is, wordt niet genoemd. Volgens defensie-expert Martijn Kitzen van de Universiteit Leiden is het duidelijk dat dit om Rusland gaat. Kitzen vindt de speech een goed signaal, op een juist moment. "Het laat zien dat de NAVO de bescherming van Europa serieus neemt. Het is heel duidelijk dat als Rusland iets zou doen, de NAVO in actie komt."
Ook Russische doelen
Bij een eventuele aanval komt de NAVO niet alleen ter plekke in actie, maar zal dan ook Russische doelen aanvallen. Bij dit duidelijke signaal plaatst Kitzen wel een aantal kanttekeningen. "We hebben natuurlijk op dit moment ook al die zogeheten hybride dreigingen, cyberaanvallen en sabotagepogingen. Daar is dit natuurlijk geen antwoord op."
Ten tweede zijn de NAVO-strijdkrachten op dit moment nog te weinig georganiseerd, zegt de defensie-expert. "We moeten als NAVO nog de slag maken in de modernisering van onze strijdkrachten." Maar dat neemt niet weg dat er op dit moment een hele hoop potentie in de NAVO zit, zegt Kitzen. "Het is heel belangrijk dat ze in ieder geval nu al dat signaal hebben afgegeven met de spirit dat ze er gewoon staan."
Grote achterstand
Ook in Nederland merken bedrijven de toegenomen dreiging in de wereld. De vraag naar defensiemateriaal is op dit moment groot, ziet ook dronebedrijf Height Technologies. CEO Ernst Thijsen is druk bezig met het opschalen van verdedigingsdrones. "We zien de vraag opdoemen, maar lopen op de troepen vooruit."
Ze nemen de productie van de drones zelf voor hun rekening en leveren onder andere aan het Nederlandse leger. "We focussen ons nu op de Europese markt, want daar hebben we een grote achterstand in te lopen."
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