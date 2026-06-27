Honderden kinderen en moeders dakloos in grote steden, maar voor velen blijft echte hulp uit: 'Risico op uitbuiting en geweld'

"Het matras heb ik nu rechtop staan. Als ik later vanavond ga liggen dan haal ik deze tassen weg en zet ze op de gang waar ook mijn twee koffers met kleren staan", klinkt de stem van Muriel* op het filmpje dat ze zelf opnam. De camera glijdt intussen langs de grijze, stenen wanden van de berging zonder ramen waar ze met haar kind verblijft. "Ik haal de tassen weg en dan pas kan het matras helemaal plat en kunnen we gaan liggen."

Chavez-regeling

Muriel kwam ruim een jaar geleden vanuit Suriname naar Nederland met haar minderjarige kind dat een Nederlands paspoort heeft. Omdat haar kind Nederlands is, mag Muriel hier verblijven en werken. Hoewel ze in Suriname directeur van een basisschool was en een internationaal geaccrediteerd diploma heeft, lukt het nog niet om een baan te vinden.

Zoals Muriel zijn er tientallen vrouwen, moeders van minderjarige Nederlandse kinderen die er alleen voor komen te staan. Volgens de zogeheten Chavez-regeling mogen deze moeders in Nederland wonen en werken omdat ze een kind hebben dat Nederlands is en hier naar school gaat. Sommige van hen belanden vervolgens samen met hun kinderen in dakloosheid. Ze gaan van plek naar plek, wonen tijdelijk bij kennissen of bij vreemden en dit vaak tegen betaling.

Woning in berging

Zo vertelt Deborah* dat ze op deze manier ook terecht is gekomen in een berging met haar baby van 7 maanden. Eerder woonde ze bij een 'huisbaas' die, zo vertelt ze, 'een relatie wilde'. "Hij vond het irritant dat er een vrouw in huis was waar hij geen gebruik van kon maken." Hij zette haar het huis uit, met haar baby. Nu woont ze in de berging waar ze 550 euro per maand voor betaalt.