Honderden asielkinderen jarenlang in onveilige noodopvang, volgens Save the Children: 'Stress, ondervoeding, angststoornissen'

Hulporganisatie Save the Children maakt zich zorgen over de gevolgen van het langdurig verblijf van kinderen in de asielopvang. De organisatie merkt dat honderden kinderen soms al meer dan 2,5 jaar in noodopvanglocaties verblijven die onveilig zijn.

Omdat kinderen er langere tijd wonen, is de kans op psychische en lichamelijke klachten groot, bevestigt ook Julia Verheul van Save the Children. "Het is een crisis die zich in stilte afspeelt achter gesloten deuren." Het gaat om de locaties in Rotterdam, Amsterdam, Hoofddorp en Assen waar de situatie erg gevaarlijk is voor asielzoekers. Onveilige situaties De veiligheid op de locaties is volgens Save the Children niet altijd op orde. Ze noemt voorbeelden van onhygiënische omstandigheden waar infectieziekten, schurft en bedwantsen zich snel verspreiden. Daarnaast beschrijft ze locaties die fysiek onveilig zijn, zoals het huisvesten van kinderen zonder zwemdiploma op schepen. Zij zegt hierover: "Op het moment dat een kind niet kan zwemmen, kan je een kind niet laten verblijven op een schip." Deze omstandigheden leiden ertoe dat sommige kinderen zich terugtrekken. De problemen hebben volgens Verheul te maken met de grootschaligheid van de locaties, waar onvoldoende toezicht mogelijk is.

Langdurig verblijf als oorzaak De noodopvang was oorspronkelijk bedoeld als een oplossing voor enkele maanden. Volgens Verheul komen kinderen, die vaak al een traumatische vlucht achter de rug hebben, in een nieuwe en stressvolle omgeving terecht waar bestaande klachten kunnen verergeren. De gevolgen die de organisatie signaleert zijn uiteenlopend, vertelt Julia Verheul verder. "Kinderen ontwikkelen op dit moment angststoornissen. We zien kinderen die al heel lang dat niet meer hebben gedaan, maar nu opeens weer beginnen met bedplassen." Psychosociale steun "En we zien ook kinderen die erge concentratieproblemen ontwikkelen en daardoor ook op school niet meer goed kunnen meekomen." Ook zijn er volgens haar signalen van ondervoeding, omdat kinderen door aanhoudende stress stoppen met eten. In een poging om deze gevolgen tegen te gaan, biedt de organisatie zelf psychosociale steun op zo'n vijftig opvanglocaties in Nederland. Verheul zegt hierover: "Via sport en spelactiviteiten kijken wij hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij weer even kind kunnen zijn op locatie en dat ze ook leren hun emoties te controleren op een gezonde manier."

De roep om een oplossing De oplossing zit volgens de organisatie vast in een uitzichtloze situatie, waarbij de minister, gemeenten en het COA naar elkaar wijzen. Ze pleit daarom voor een gezamenlijke aanpak. Julia Verheul zegt: "De enige weg hieruit is als al deze partijen met elkaar om tafel gaan en erkennen dat de situatie van de 600 tot 700 kinderen, Nederland onwaardig is." Ze roept op tot een werkgroep die op korte termijn passende huisvesting regelt. Zij vervolgt: "Deze kinderen hebben die tijd niet, die moeten nu naar school gaan en zich nu kunnen ontwikkelen."