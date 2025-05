Honderden artiesten doen dringende oproep: bescherm onze muziek beter tegen AI

De Britse regering werkt op dit moment aan een wet die over de verwerking van online data gaat, onder meer voor AI. Meer dan 400 muzikanten, schrijvers en andere artiesten hebben een brief aan premier Keir Starmer geschreven, waarin ze hem oproepen om in die wet het auteursrecht beter te verankeren. Ook willen ze dat techbedrijven gedwongen worden om aan artiesten te melden als hun werk wordt gebruikt voor het trainen van kunstmatige intelligentie.