Hogere vliegbelasting om CO2-uitstoot omlaag te krijgen: volgens deze hoogleraar is dat niet de effectiefste manier

Voor vluchten over langere afstanden, die meer CO2 uitstoten, gaat de vliegbelasting omhoog. Volgens hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Erik Verhoef zijn de klimaateffecten van het vliegen een van de belangrijkste redenen om een vliegbelasting in te voeren, maar of dit ook echt doel zal treffen is nog niet zeker.

Goed instrument

"Vliegen is heel erg vervuilend en stoot hoog in de lucht veel CO2 uit", vertelt Verhoef. Volgens hem zijn de effecten van die uitstoot een stuk groter dan wanneer dezelfde hoeveelheid CO2 wordt uitgestoten op de grond.

"Met het oog op duurzaamheid wil je vliegen eigenlijk zoveel mogelijk beperken en dan is het belasten van vliegen - en zeker ook het belasten naarmate je verder vliegt - een heel goed instrument."

Andere afwegingen

Voor de consument betekent dit dus diep in de buidel tasten, want voor een lange vlucht betaal je straks ruim 70 euro extra. Deze maatregel kan ertoe leiden dat consumenten op een andere manier afwegingen maken als het op reizen aankomt, legt Verhoef uit.

"Op de kortere afstand gaan mensen dan bijvoorbeeld voor andere vervoerswijzen kiezen, dat zou bijvoorbeeld de trein kunnen zijn als het om reizen gaat binnen Europa. Maar het zorgt ook voor een prikkel om minder ver te vliegen."