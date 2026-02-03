Hoe woningtekort wordt berekend en waarom dat niet een op een klopt met de werkelijkheid

Een adviesbureau dat ieder jaar het woningtekort berekent laat vandaag weten dat het de komende jaren nog verder gaat oplopen. De oorzaak: het uitponden van woningen. Met andere woorden: wanneer huurwoningen worden verkocht aan particulieren en dus van de huurmarkt verdwijnen. Mede daardoor hebben we nu een woningtekort van 410.000 woningen.

Vraag minus aanbod

Maar volgens senior onderzoeker/adviseur ruimte, wonen en economie Léon Groenemeijer is dat cijfer vooral 'op papier'. Het werkelijke woningtekort is net iets anders. Volgens Groenemeijer wordt het woningtekort berekend door te kijken naar vraag en aanbod. "We kijken enerzijds naar hoeveel nieuwe huishoudens er dit jaar bij zullen komen en naar hoeveel huishoudens - die er al zijn - wonen in een woning die ze moeten delen.

Daarbij wordt er onderscheid gemaakt tussen mensen onder en boven de 25 jaar, legt hij verder uit. "Want als je 25 jaar en ouder bent, dan nemen wij aan dat je eigenlijk op zoek bent naar een zelfstandige woning. Daarnaast kijken we ook naar het aanbod: dus bijvoorbeeld hoeveel woningen staan er op dit moment leeg. Als je vraag minus aanbod doet, dan komt er een woningtekort uit. En dat is dan een benadering van de werkelijkheid."

'Iedereen betaalbaar huisvesten'

Het gaat dus om een benadering omdat er geen rekening wordt gehouden met de prijs, het aantal woningzoekende of de vrije woningen die er zijn. Er is volgens de expert meer nodig om het werkelijke tekort in kaart te brengen. "Het werkelijke tekort naar type woning, blijkt uit het rekening houden met de doorstroom die er mogelijk is."

"Dan kom je uit op een verdeling van het woningbouwprogramma over de komende 15 jaar. 60 procent betaalbaar: dat zijn sociale huurwoningen, middenhuurwoningen en betaalbare koopwoningen. Die heb je nodig als de economie zich op een trendmatige manier ontwikkelt om dan iedereen ook betaalbaar te huisvesten."