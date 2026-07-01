Hoe werken tijdens celstraf ervoor zorgt dat gevangenen later minder snel opnieuw de fout ingaan

Waarom gaat de ene veroordeelde weer de fout in, maar blijft de ander op het rechte pad? Een grote factor is het hebben van werk, zowel na als tijdens de straf. "Werkgevers staan te springen om personeel, en dat biedt kansen voor ex-gevangenen."

Terwijl bijna de helft van de ex-gevangenen binnen twee jaar weer met justitie in aanraking komt, ligt dat percentage bij mensen met een taakstraf of reclasseringstoezicht flink lager: rond de 34 procent. Dat roept de vraag op: waarom werkt de ene straf zoveel beter dan de andere voor het re-integratieproces? Zekerheid leidt tot het rechte pad Deels ligt het antwoord in de verschillen tussen gedetineerden en taakgestraften; degenen die een gevangenisstraf krijgen hebben vaker al een strafblad en dus slechtere re-integratiekansen. Maar het ligt ook aan de basisvoorwaarden van een stabiel leven. De periode direct na vrijlating is voor een ex-gedetineerde ontzettend onzeker. Juist in die eerste maanden is de kans om terug te vallen in oude, criminele patronen het grootst. "Er wordt vaak gesproken over de 'drie W's' die cruciaal zijn voor een succesvolle terugkeer in de maatschappij", vertelt Anke Ramakers. Zij is senior onderzoeker bij het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) en gespecialiseerd in re-integratie. "Die staan voor Werk, Wonen en een Wederhelft. Als die drie factoren op orde zijn, daalt de kans op een nieuw misdrijf."

Werken biedt kansen Juist op dat eerste punt, werk, liggen kansen ziet Ramakers. "Waar het vinden van een woning in de huidige wooncrisis lastig is, schreeuwt de krappe arbeidsmarkt om handjes. Werkgevers staan te springen om personeel, en dat biedt kansen voor ex-gevangenen, mogelijkheden voor werkverlof en de uitvoering van taakstraffen." Waarom werken werkt is vrij logisch te verklaren volgens Ramakers. "Werk zorgt voor een wekker die afgaat, structuur, een zinvolle dagbesteding en sociale contacten met collega's die wél op het rechte pad blijven. Het geeft mensen weer perspectief en een reden om zich aan de regels te houden." Vergelding als strafdoel Dat is in contrast met een gevangenisstraf zonder werkverlof. "Opsluiting is bedoeld als vergelding, maar het heeft ook een negatief effect als je kijkt naar re-integratie", vertelt Jacques Claessen, hoogleraar herstelrecht en strafvernieuwing aan de Maastricht University. "Wie de cel in gaat, raakt vaak zijn baan kwijt, ziet schulden oplopen, relaties stranden en verliest niet zelden zijn huis. De ex-gedetineerde komt dan buiten te staan met nóg minder perspectief dan vóór de straf", legt hij uit. "Bij een taakstraf, een straf met werkverlof of reclasseringstoezicht blijven die 'beschermende factoren' vaker wél intact. Iemand kan gewoon blijven werken of studeren en raakt zijn plek in de maatschappij niet kwijt."