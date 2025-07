Hoe voorkom je kapotte vuilnisbakken en zwerfafval door statiegeld? Grote steden zijn miljoenen kwijt

Dirk Groot vergaarde als 'Zwerfinator' landelijke bekendheid door jarenlang in het hele land vast te leggen welk zwerfafval hij waar aantreft, en dat vervolgens op te ruimen. Volgens hem werkt statiegeld, ondanks de overlast in grote steden, wel heel goed tegen zwerfafval.

Friesland is koploper in circulaire economie: zo kreeg de provincie dat voor elkaar

De prullenbak als goudmijn

In de grote steden is het helaas dus een heel ander verhaal, met name in het drukke stadscentrum en rond de stations en toeristische punten. Daar levert het statiegeldsysteem aanzienlijke, onbedoelde neveneffecten op.

Elke dag mogen gemeentereinigers in de steden weer dure, opengebroken vuilnisbakken repareren of vervangen en al het wegwaaiende afval eromheen opruimen. De prullenbakken zijn goudmijnen geworden voor wie aast op het statiegeld.