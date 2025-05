Friesland is koploper in circulaire economie: zo kreeg de provincie dat voor elkaar

Vertrouwen kweken

Boersma noemt de Friese vezelhennepdeal als een positief voorbeeld. "Daarin hebben we onder meer met gemeentes, opdrachtgevers, bouwbedrijven en boeren afspraken gemaakt over de gegarandeerde afname voor minstens duizend woningen."

Die afspraken zijn volgens hem cruciaal. "Dat zorgt ervoor dat er genoeg vertrouwen is bij de boeren om hennep te gaan telen, en bij de bouwers om het te gebruiken. Deze deal heeft ervoor gezorgd dat er in de hele keten vertrouwen is om hier echt mee aan de slag te gaan."

Nieuwe economie

Omdat Friesland minder dichtbevolkt is dan veel andere provincies, is iets als een hennepdeal makkelijker te realiseren, denkt hoogleraar Rotmans. Toch kunnen ook andere provincies hier een voorbeeld aan nemen, zegt hij. "Die netwerkstructuur, die hechte samenwerking, die focus op lange termijn, dat moet op meer plekken gebeuren. Anders halen we de doelen nooit."

Boersma ziet dat door een duidelijke langetermijnvisie het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om geld te investeren in duurzaamheid. "De afgelopen jaren zijn er honderden miljoenen geïnvesteerd in die circulaire economie. Echt serieus geld. En dan bouw je dus ook echt een industrie op met elkaar. Het is niet alleen maar gefröbel, we bouwen echt een nieuwe economie."