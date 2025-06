Hoe Vladimir Poetin aan de macht blijft, terwijl Russen in angst leven: 'Zwijgen vaak enige overlevingsstrategie'

Angst is overal

Zwijgen is vaak de enige overlevingsstrategie, zeker nu openlijke oppositie zo goed als verdwenen is. Dat zegt ook journalist Julia Taratuta, die presentator is bij het onafhankelijke TV Rain. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne maakt de tv-zender programma's vanuit Amsterdam, waar ook Taratuta woont na haar gedwongen vertrek uit Rusland. "Ik ben officieel een 'buitenlandse agent'. Dat label krijg je als je journalist bent. De staat brandmerkt je, en terugkeren is onmogelijk." Inmiddels is er zelfs een arrestatiebevel tegen haar uitgevaardigd.

Volgens de journalist is angst ondertussen overal aanwezig. "Mensen durven niet meer te bellen, niet te chatten, niet op straat te praten over politiek. Zelfs in de kring rond Poetin wordt de situatie vergeleken met 1937, het jaar van de grote terreur onder Stalin." Dat was een tijd waarin Sovjet-leider Jozef Stalin miljoenen mensen liet opsluiten, verbannen of executeren om zijn macht te versterken.

'Hij leeft door oorlog'

Toch gelooft Taratuta niet dat iedereen in Rusland achter de oorlog staat. "Er zijn mensen die zwijgen, maar wel begrijpen wat er gebeurt. En ik geloof dat, als het moment daar is, er weer demonstraties zullen zijn. Maar het is wachten op dat moment."

Over de machtspositie van Poetin is ze duidelijk: "Zolang hij oorlog voert, bestaat hij als politicus. Hij leeft door de oorlog. Terugtrekken is voor hem geen optie meer. Hij heeft zijn bruggen verbrand."