Hulp Duitsland aan Oekraïne bij bouwen lange-afstandsraketten kan gevolgen hebben voor oorlog: 'Groot deel van Rusland ineens bereikbaar'

Ook al is Duitsland een van de grootste wapenleveranciers van Oekraïne, de houding van de voormalige bondskanselier Olaf Scholz was lange tijd terughoudend. Zeker wat lange-afstandwapens betreft. Scholz was bang dat door het leveren daarvan de oorlog verder zou escaleren. Maar nu, onder Friedrich Merz, gaat het roer dus om. Hij wil Oekraïne zelfs helpen met het bouwen van eigen raketten, zonder beperkingen op hoe ver die mogen vliegen.