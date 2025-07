Hoe recyclen van vliegtuigmaterialen en oude metalen een strategisch wapen kan zijn in handelsoorlog

Volgens Sander Tordoir, hoofdeconoom van de denktank Centrum voor Europese Hervormingen, zijn de net gemaakte handelsafspraken tussen de EU en de VS eigenlijk een teken aan de wand voor de Europeanen. Want we hebben het volgens hem geaccepteerd dat we op veel gebieden van die landen afhankelijk zijn. "En die kwetsbaarheid geldt niet alleen voor onze afhankelijkheid van de Verenigde Staten, maar vooral ook van China."

Waarom auto's belangrijk zijn in de handelsoorlog met de VS: 'Grote schok als Europa die industrie kwijtraakt'

Waarom auto's belangrijk zijn in de handelsoorlog met de VS: 'Grote schok als Europa die industrie kwijtraakt'

Tordoir noemt het een sterke troef van Europa dat we hoogwaardig kunnen recyclen. "Dan maak je jezelf in ieder geval iets minder afhankelijk. Maar je kunt alleen recyclen wat je er ooit hebt ingestopt. Dat betekent dat ontwerp, materiaalkeuze en retourstromen van groot belang zijn."

Om onafhankelijker te worden kijken Europese beleidsmakers en bedrijven ook naar wat er al binnen de grenzen beschikbaar is. Veel van die schaarse materialen bevinden zich namelijk al in afgedankte apparaten, zoals voertuigen of vliegtuigen. Het sleutelwoord: recycling.

Cruciale grondstoffen zijn materialen die essentieel zijn voor onze economie, maar waarvan de beschikbaarheid beperkt is. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt in microchips, zonnepanelen, windmolens, vliegtuigen en defensietechnologie.

In dat soort onderdelen zit vaak titanium verwerkt. Dat is een metaal dat onder meer uit Rusland komt en cruciaal is voor de luchtvaart en defensie. "Door dat lokaal te recyclen, kun je een deel van de afhankelijkheid van import verkleinen", zegt De Leeuw.

In Nederland zijn verschillende bedrijven actief die precies dat proberen te doen: zo veel mogelijk waardevolle onderdelen uit oude systemen halen en opnieuw gebruiken. Twee goede voorbeelden zijn AELS in Enschede en De Leeuw Recycling in Nijmegen.

Duidelijke keuzes

Tegelijkertijd plaatst hij een kanttekening: "Recycling klinkt makkelijk, maar je moet eerst iets hebben om te recyclen. Als niemand meer straalmotoren aanlevert, houdt het snel op." Volgens De Leeuw verdwijnen er nog steeds te veel hoogwaardige onderdelen rechtstreeks in de shredder. "Dan is het metaal nog wel bruikbaar, maar de specifieke legeringen gaan verloren."

AELS en De Leeuw laten dus zien hoe recycling kan bijdragen aan het verminderen van de Europese afhankelijkheid van andere landen voor het verkrijgen van cruciale grondstoffen. Maar dat vraagt om duidelijke keuzes van overheden zoals betere inzamelsystemen en ontwerpregels die hergebruik vanaf het begin mogelijk maken, vindt Benjamin Sprecher, assistent-professor Industrial Design Engineering aan de TU Delft.

Europa blijft kwetsbaar

"Ik denk dat we in Europa, en zeker in Nederland, zijn vergeten dat onze hele economie uiteindelijk is gebouwd op materialen, en dat die materialen ergens vandaan moeten komen", legt hij uit. "De oplossing ligt uiteindelijk in een bewustere omgang met grondstoffen: zelf opnieuw maken wat we nodig hebben, en zorgen dat we minder weggooien en meer hergebruiken."

Volgens Tordoir staat Europa nog maar aan het begin van deze uitdaging. "De Europese strategie is er, maar in de praktijk zijn we nog steeds kwetsbaar. Het gaat jaren duren voordat dat verandert."