Hoe praten over de overgang steeds minder een taboe wordt

Lang werd er lacherig en ongemakkelijk gedaan over misschien wel de meest ingrijpende periode in het leven van de vrouw: de overgang. Maar het taboe lijkt er, hoewel langzaam, af te gaan. Deskundigen zijn voorzichtig optimistisch.

Inmiddels springen de menopauzepoli's en overgangsconsulenten als paddenstoelen uit de grond. Maar het is nog niet zo heel lang geleden dat de overgang niet eens een onderdeel was van de studie gynaecologie, vertelt overgangsgynaecoloog Dorenda van Dijken. "Pas sinds 2022 is het in de opleiding opgenomen. Ik heb mij daar heel hard voor gemaakt." Angst op de werkvloer Al ruim 25 jaar houdt Van Dijken, die bekendstaat als dé overgangsgynaecoloog van Nederland, zich bezig met de menopauze en de overgang. Ze was dan ook de eerste gynaecoloog die een overgangspoli in Nederland opzette. Sindsdien heeft ze een hoop zien veranderen, maar toch is het taboe van het onderwerp er nog altijd niet helemaal af, weet ze. "Dat merken we vooral op de werkvloer. We hebben daar al veel onderzoek naar gedaan en zien dat vrouwen een drempel blijven ervaren om het te bespreken", vertelt Van Dijken. "Ze ervaren angst voor hun carrière, voor ontslag of om uitgelachen te worden."

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Taboe doorbreken Voor presentatrice Bridget Maasland was het taboe de reden om een podcast te beginnen over de ouder wordende vrouw. "Ik wilde er heel graag meer over weten, maar vooral ook meer over delen. Zodat het gesprek ook onderling gangbaar wordt, want ik merkte dat vrouwen onderling er ook helemaal niet over spraken."

Mijn moeder werd afgeschreven als hysterica, het was belachelijk en het waren vrouwenproblemen. Bridget Maasland over het taboe op de overgang

Zelf leerde Maasland vooral veel van haar moeder over de overgang, die toen zij er zelf mee te maken kreeg nog tegen een enorme muur liep. "Dat is 40 jaar geleden en je moet je voorstellen dat je haar eigenlijk nog op de brandstapel kon gooien. Zo ouderwets was het." 'Een vrouwenprobleem' "Mijn moeder werd afgeschreven als hysterica, het was belachelijk en het waren vrouwenproblemen", gaat Maasland verder. "Ze had soms wel 300 opvliegers op een dag en dan werd er lacherig tegen haar gezegd dat ze maar een raampje open moest doen." Dat is nu wel anders, ziet gynaecoloog Van Dijken. "Huisartsen zijn met een enorme inhaalslag bezig." Zo hebben huisartsen vorig jaar 40 procent meer hormoontherapie voorgeschreven dan in voorgaande jaren, vertelt ze over de behandeling die goed kan helpen tegen overgangsklachten, maar tot voor kort niet vaak werd gebruikt.