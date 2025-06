Hoe journalistiek verandert omdat jongeren het nieuws vooral via social media volgen

'Geen probleem op zichzelf'

Voor hoogleraar mediastudies Mark Deuze komen deze cijfers niet als een verrassing. "Het is al langer bekend dat allerlei platformen zoals Meta, TikTok, Alphabet of Google voor steeds meer mensen de primaire manier zijn waarop ze informatie over wat dan ook verzamelen, al dan niet bewust."

Op zichzelf is dat geen probleem, legt hij uit. Maar volgens Deuze zijn journalisten en andere makers daardoor afhankelijk van die platformen, want die kiezen wat het publiek leest en wanneer. Hiermee is de autonomie van de journalist weg, zegt de deskundige.

Ander materiaal verdwijnt

Volgens Deuze veroorzaakt deze mindere autonomie dat journalisten bijvoorbeeld niet meer duidelijk kunnen aangeven wat het belangrijkst is. "Wat is, bij wijze van spreken, de voorpagina en wat kan achterin?"

"Daarnaast bieden heel veel journalisten natuurlijk belangrijke context bij hun verhalen", gaat hij verder. "Ander materiaal zoals beelden, video's, mooie grafische tabelletjes en dergelijke. Die hebben wij nodig om verhalen te begrijpen en verdwijnen allemaal online."